Число погибших в ДТП в Кемеровской области выросло до двух

КЕМЕРОВО, 9 фев- РИА Новости. Количество погибших в результате ДТП с участием автобуса и фуры на трассе в Кузбассе увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, трое пассажиров находились в тяжелом состоянии в центре медицины катастроф, еще 10 оказывали помощь в приемном отделении центра, другие 10 с повреждениями легкой степени получали помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"Во время операции скончалась женщина 1948 года рождения, травмы, несовместимые с жизнью ", – сообщил пресс-секретарь Центра Антон Дужик.