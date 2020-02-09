Умер композитор Сергей Слонимский

Сергей Слонимский: театры проигрывают из-за своей трусливой политики Легендарный композитор Сергей Слонимский представит в Петербургской филармонии имени Шостаковича свою новую, тридцать первую по счету симфонию. В преддверии концерта корреспондент РИА Новости Илья Григорьев встретился со знаменитым сочинителем и поговорил о том, почему петербургские театры так редко играют произведения современных авторов.