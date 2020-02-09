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Умер композитор Сергей Слонимский
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РИА Новости

Умер композитор Сергей Слонимский

15:38 09.02.2020 (обновлено: 17:08 09.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ВеличкинПрезидент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору Сергею Слонимскому за симфонию-поэму "Петербургские видения"
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору Сергею Слонимскому за симфонию-поэму Петербургские видения
© РИА Новости / Сергей Величкин
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору Сергею Слонимскому за симфонию-поэму "Петербургские видения". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Композитор, народный артист РСФСР Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни, сообщает городской комитет по культуре.

"С прискорбием сообщаем, что на 88-ом году жизни скончался выдающийся отечественный композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Михайлович Слонимский. Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", — сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Слонимский. Архивное фото
12 августа 2017, 11:31Культура
Медведев отметил искренность произведений композитора Слонимского
Комитет выражает соболезнования родным и близким композитора.

"Ярчайший композитор современности, добрый и отзывчивый человек — таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики. Всю свою жизнь Сергей Михайлович отдал служению отечественному искусству. Его произведения стали настоящей классикой", — отмечается в сообщении.

Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Советский и российский композитор, педагог, профессор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии России. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.
Сергей Слонимский
6 июня 2013, 11:05Культура
Сергей Слонимский: театры проигрывают из-за своей трусливой политикиЛегендарный композитор Сергей Слонимский представит в Петербургской филармонии имени Шостаковича свою новую, тридцать первую по счету симфонию. В преддверии концерта корреспондент РИА Новости Илья Григорьев встретился со знаменитым сочинителем и поговорил о том, почему петербургские театры так редко играют произведения современных авторов.
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КультураСергей СлонимскийРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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