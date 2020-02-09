Умер композитор Сергей Слонимский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Композитор, народный артист РСФСР Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни, сообщает городской комитет по культуре.
"С прискорбием сообщаем, что на 88-ом году жизни скончался выдающийся отечественный композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Михайлович Слонимский. Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", — сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
12 августа 2017, 11:31КультураМедведев отметил искренность произведений композитора Слонимского
Комитет выражает соболезнования родным и близким композитора.
"Ярчайший композитор современности, добрый и отзывчивый человек — таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики. Всю свою жизнь Сергей Михайлович отдал служению отечественному искусству. Его произведения стали настоящей классикой", — отмечается в сообщении.
Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Советский и российский композитор, педагог, профессор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии России. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.
6 июня 2013, 11:05КультураСергей Слонимский: театры проигрывают из-за своей трусливой политикиЛегендарный композитор Сергей Слонимский представит в Петербургской филармонии имени Шостаковича свою новую, тридцать первую по счету симфонию. В преддверии концерта корреспондент РИА Новости Илья Григорьев встретился со знаменитым сочинителем и поговорил о том, почему петербургские театры так редко играют произведения современных авторов.