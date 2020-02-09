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Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств
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РИА Новости

Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств

15:35 09.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры лайнера Diamond Princess
Пассажиры лайнера Diamond Princess
© РИА Новости / Иван Захарченко
ЙОКОГАМА (Япония), 9 фев - РИА Новости. Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию выявлена у 64 человек на его борту, заболевших отправляли на берег и госпитализировали.
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Остальные, которым проверяют температуру, находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин, предварительно продленный до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна пока не поступало.
Вокруг корабля не видно никаких официальных лиц, для журналистов открыто пространство у носа лайнера. Оттуда виден японский флаг, вывешенный на палубе, на котором написано "Не достает информации (от судна). Серьезное положение - лекарства!". На другом белом полотне отдельно: "Спасибо прессе!".
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями "Спасибо прессе" и "Не хватает информации (от корабля) и лекарств"
Пассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями Спасибо прессе и Не хватает информации (от корабля) и лекарств
© РИА Новости / Иван Захарченко
Пассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями "Спасибо прессе" и "Не хватает информации (от корабля) и лекарств"
На палубах судна практически никого не видно. Хотя пассажирам разрешается выходить из кают, из-за морозной погоды и сильного ветра с моря только несколько человек появились на какое-то время на одной из палуб.
На носу корабля идет какой-то ремонт, по пирсу раздается стук металла о металл.
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От судна на берег ведет обтянутый пластиковым покрытием коридор, через десяток метров от которого находится портовый ангар. Через этот коридор с лайнера выходят люди, видимо, персонал порта, некоторые с небольшими пластиковыми мешками.
Через этот же коридор ранее в воскресенье были выведены шесть-семь человек с судна, которые, видимо, почувствовали себя плохо.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Как сообщил новостной портал AbemaNews, у новых шести человек с Diamond Princess обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Если эта информация подтвердится, заболевших новым вирусом на судне стало 70 человек. Еще семь человек пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы, о наличии у них коронавируса не сообщается. У двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, по данным портала, еще у нескольких человек на судне температура.
Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет, есть люди с диабетом. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Власти Японии в воскресенье заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

У россиян коронавируса не выявили.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который там и сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
123801
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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