Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств

ЙОКОГАМА (Япония), 9 фев - РИА Новости. Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.

На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию выявлена у 64 человек на его борту, заболевших отправляли на берег и госпитализировали.

Остальные, которым проверяют температуру, находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин, предварительно продленный до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна пока не поступало.

Вокруг корабля не видно никаких официальных лиц, для журналистов открыто пространство у носа лайнера. Оттуда виден японский флаг, вывешенный на палубе, на котором написано "Не достает информации (от судна). Серьезное положение - лекарства!". На другом белом полотне отдельно: "Спасибо прессе!".

© РИА Новости / Иван Захарченко Пассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями "Спасибо прессе" и "Не хватает информации (от корабля) и лекарств" © РИА Новости / Иван Захарченко Пассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями "Спасибо прессе" и "Не хватает информации (от корабля) и лекарств"

На палубах судна практически никого не видно. Хотя пассажирам разрешается выходить из кают, из-за морозной погоды и сильного ветра с моря только несколько человек появились на какое-то время на одной из палуб.

На носу корабля идет какой-то ремонт, по пирсу раздается стук металла о металл.

От судна на берег ведет обтянутый пластиковым покрытием коридор, через десяток метров от которого находится портовый ангар. Через этот коридор с лайнера выходят люди, видимо, персонал порта, некоторые с небольшими пластиковыми мешками.

Через этот же коридор ранее в воскресенье были выведены шесть-семь человек с судна, которые, видимо, почувствовали себя плохо.

© РИА Новости / Иван Захарченко Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама © РИА Новости / Иван Захарченко Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама

Как сообщил новостной портал AbemaNews, у новых шести человек с Diamond Princess обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Если эта информация подтвердится, заболевших новым вирусом на судне стало 70 человек. Еще семь человек пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы, о наличии у них коронавируса не сообщается. У двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, по данным портала, еще у нескольких человек на судне температура.

Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет, есть люди с диабетом. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Власти Японии в воскресенье заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который там и сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.