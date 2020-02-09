Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств

ЙОКОГАМА (Япония), 9 фев - РИА Новости. Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию выявлена у 64 человек на его борту, заболевших отправляли на берег и госпитализировали.
Остальные, которым проверяют температуру, находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин, предварительно продленный до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна пока не поступало.
Вокруг корабля не видно никаких официальных лиц, для журналистов открыто пространство у носа лайнера. Оттуда виден японский флаг, вывешенный на палубе, на котором написано "Не достает информации (от судна). Серьезное положение - лекарства!". На другом белом полотне отдельно: "Спасибо прессе!".
Пассажиры лайнера Diamond Princess вывесили флаги с надписями "Спасибо прессе" и "Не хватает информации (от корабля) и лекарств"
На палубах судна практически никого не видно. Хотя пассажирам разрешается выходить из кают, из-за морозной погоды и сильного ветра с моря только несколько человек появились на какое-то время на одной из палуб.
На носу корабля идет какой-то ремонт, по пирсу раздается стук металла о металл.
От судна на берег ведет обтянутый пластиковым покрытием коридор, через десяток метров от которого находится портовый ангар. Через этот коридор с лайнера выходят люди, видимо, персонал порта, некоторые с небольшими пластиковыми мешками.
Через этот же коридор ранее в воскресенье были выведены шесть-семь человек с судна, которые, видимо, почувствовали себя плохо.
Как сообщил новостной портал AbemaNews, у новых шести человек с Diamond Princess обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Если эта информация подтвердится, заболевших новым вирусом на судне стало 70 человек. Еще семь человек пожаловались на плохое самочувствие и также были госпитализированы, о наличии у них коронавируса не сообщается. У двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, по данным портала, еще у нескольких человек на судне температура.
Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет, есть люди с диабетом. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Власти Японии в воскресенье заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который там и сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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