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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Кемеровской области
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РИА Новости

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Кемеровской области

15:30 09.02.2020 (обновлено: 15:31 09.02.2020)
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© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцем
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один человек погиб, ещё десять пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В ДТП водитель фуры погиб на месте.
"В результате ДТП водитель а/м "Исудзу" погиб, 10 пассажиров автобуса "МАЗ" получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Согласно информации ГУ МВД, на момент ДТП в автобусе находился 51 человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
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000101
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Кемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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