"Хамящие подростки": политолог объяснил разногласия России и Норвегии

Ранее посольство России в Осло обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицебргене из-за нанесения участков, расположенных в пределах действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Как отметили в дипмиссии, это лишает российские компании возможности участвовать в подаче заявок на часть перспективных участков.

Журавлев назвал враждебным отношение Осло к Москве. По его словам, норвежские власти выступают против самого присутствия россиян на архипелаге, из-за чего ведут себя "как хамящие подростки".

"Путем вынесения обвинений Россия лишь отвечает на действия, нарушающие требования документа", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

При этом Журавлев исключил возможность вооруженного конфликта. Он также назвал бессмысленной идею перезаключения договора — достаточно лишь обговорить условия соглашения и убедиться в дальнейшем их выполнении странами-участницами, добавил эксперт.

Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.