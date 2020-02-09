"Хамящие подростки": политолог объяснил разногласия России и Норвегии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Норвежские власти испуганы российским присутствием на Шпицбергене, чем и продиктовано их поведение, считает политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее посольство России в Осло обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицебргене из-за нанесения участков, расположенных в пределах действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Как отметили в дипмиссии, это лишает российские компании возможности участвовать в подаче заявок на часть перспективных участков.
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Журавлев назвал враждебным отношение Осло к Москве. По его словам, норвежские власти выступают против самого присутствия россиян на архипелаге, из-за чего ведут себя "как хамящие подростки".
"Путем вынесения обвинений Россия лишь отвечает на действия, нарушающие требования документа", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".
При этом Журавлев исключил возможность вооруженного конфликта. Он также назвал бессмысленной идею перезаключения договора — достаточно лишь обговорить условия соглашения и убедиться в дальнейшем их выполнении странами-участницами, добавил эксперт.
Шпицберген
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.
Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.
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