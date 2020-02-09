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В Совфеде прокомментировали слова Валенсы о репарациях
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова Валенсы о репарациях

14:44 09.02.2020 (обновлено: 15:52 09.02.2020)
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о репарациях на фоне антироссийских высказываний в Варшаве.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. При этом Валенса усомнился в разумности подобных претензий, отметив, что сторонам следует налаживать коммуникацию и двигаться в будущее.
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Цеков предположил, что заявления польских политиков о выплате Россией репараций направлены на внутреннюю аудиторию. Парламентарий выразил убежденность, что мировое сообщество вскоре поймет, что Варшава сотрудничала с нацисткой Германией.
"Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские", - сказал он в комментарии РБК.
Аналогичное требование к России о репарациях ранее выдвинул лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. На прошлой неделе, комментируя его слова, российский посол Сергей Андреев напомнил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой.
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