В Совфеде прокомментировали слова Валенсы о репарациях

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о репарациях на фоне антироссийских высказываний в Варшаве.

Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России

Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России

Цеков предположил, что заявленияполитиков о выплатерепараций направлены на внутреннюю аудиторию. Парламентарий выразил убежденность, что мировое сообщество вскоре поймет, что Варшава сотрудничала с нацисткой Германией.

Аналогичное требование к России о репарациях ранее выдвинул лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. На прошлой неделе, комментируя его слова, российский посол Сергей Андреев напомнил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой.