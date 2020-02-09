Украина отправит на ремонт два корабля, которые вернула Россия

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" на следующей неделе будут отправлены на завод для ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны Украины.
До этого Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы 25 ноября 2018 года. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение.
"Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", встанет на ремонт несколько позже", - сообщила пресс-служба министерства.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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