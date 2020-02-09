ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы

"С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания трехсторонней контактной группы в Минске командующий операцией объединенных сил (Владимир) Кравченко поставил задачу оперативной группе 74 центра информационно-психологических операций... подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93 механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.