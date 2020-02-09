ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков четыре ополченца погибли и четверо были ранены. Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность за гибель ополченцев на президента Украины Владимира Зеленского. Ближайшее заседание контактной группы запланировано в Минске на 12 февраля.
"С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания трехсторонней контактной группы в Минске командующий операцией объединенных сил (Владимир) Кравченко поставил задачу оперативной группе 74 центра информационно-психологических операций... подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93 механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.
В оборонном ведомстве ЛНР призвали международных наблюдателей "проявить особую бдительность в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске 12 февраля".
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