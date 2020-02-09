Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T14:32+0300
https://ria.ru/20200209/1564455887.html
ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы
https://cdn24.img.ria.ru/images/136698/08/1366980886_0:59:3071:1786_1036x0_80_0_0_20251d85763f3d29a8eb410ea5ddbe09.jpg
РИА Новости

ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы

14:32 09.02.2020
333
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Встреча контактной группы по Украине в Минске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков четыре ополченца погибли и четверо были ранены. Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность за гибель ополченцев на президента Украины Владимира Зеленского. Ближайшее заседание контактной группы запланировано в Минске на 12 февраля.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 14:25
В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе
"С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания трехсторонней контактной группы в Минске командующий операцией объединенных сил (Владимир) Кравченко поставил задачу оперативной группе 74 центра информационно-психологических операций... подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93 механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко.
В оборонном ведомстве ЛНР призвали международных наблюдателей "проявить особую бдительность в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске 12 февраля".
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
8 февраля, 22:47
Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
010013
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР прокомментировала призывы Киева закрыть представительства в Италии
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины
Украина отправит на ремонт два корабля, которые вернула Россия
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела
Украинский военный
Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Каски рабочих
На Украине произошел обвал на шахте
Жозеп Боррель
Боррель предложил США поддержку в ближневосточном урегулировании
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Салливан: Белый дом изучает идею Путина о встрече глав пяти держав
Американские военные корабли в Персидском заливе
Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Столица Судана город Хартум
Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
Вид Варшавы
В Совфеде прокомментировали слова Валенсы о репарациях
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния