Следователи начали проверку после жесткой посадки самолета в Усинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в Усинске в Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следователь выехал на место происшествия, начата доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.
Ранее представитель экстренных служб Коми сообщил РИА Новости, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, люди не пострадали.
В Росавиации отмечали, что у самолета "ЮТэйр" (UTair), совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
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