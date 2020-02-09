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Следователи начали проверку после жесткой посадки самолета в Усинске
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РИА Новости

Следователи начали проверку после жесткой посадки самолета в Усинске

14:18 09.02.2020 (обновлено: 14:35 09.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба авиакомпании Utair / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Utair
Самолет авиакомпании Utair
© РИА Новости / Пресс-служба авиакомпании Utair
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Utair. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в Усинске в Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следователь выехал на место происшествия, начата доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Ранее представитель экстренных служб Коми сообщил РИА Новости, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, люди не пострадали.
В Росавиации отмечали, что у самолета "ЮТэйр" (UTair), совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеСледственный комитет РФРосавиацияЮТэйрРоссияУсинскПроисшествия
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