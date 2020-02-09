Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Рейс авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Республики Коми.

Самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. При инциденте никто не пострадал.

По словам представителя экстренных служб, на борту воздушного судна находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Самолет UTair в Усинске совершил жёсткую посадку



Сегодня рейс авиакомпании ЮТэйр Москва – Усинск совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. #усинск #новости #коми https://t.co/hQjrnovj64 pic.twitter.com/qOzCT4dqpi — Usinsk.Online / Усинск.Онлайн (@usinskonline) February 9, 2020

Сейчас самолет лежит на "брюхе" в конце ВПП, отмечает местное издание " Усинск Онлайн ".