Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Республики Коми.
Самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. При инциденте никто не пострадал.
По словам представителя экстренных служб, на борту воздушного судна находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Самолет UTair в Усинске совершил жёсткую посадку— Usinsk.Online / Усинск.Онлайн (@usinskonline) February 9, 2020
Сегодня рейс авиакомпании ЮТэйр Москва – Усинск совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. #усинск #новости #коми https://t.co/hQjrnovj64 pic.twitter.com/qOzCT4dqpi
Сейчас самолет лежит на "брюхе" в конце ВПП, отмечает местное издание "Усинск Онлайн".
Издание отмечает, что люди спокойно спустились по надувным трапам. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.
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