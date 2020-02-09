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Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске
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РИА Новости

Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске

13:34 09.02.2020 (обновлено: 14:25 09.02.2020)
205935
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Республики Коми.
Самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. При инциденте никто не пострадал.
По словам представителя экстренных служб, на борту воздушного судна находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Сейчас самолет лежит на "брюхе" в конце ВПП, отмечает местное издание "Усинск Онлайн".
Издание отмечает, что люди спокойно спустились по надувным трапам. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеМЧС РФЮТэйрУсинскПроисшествия
Популярные комментарии
Вчера вертолёт упал, сёдня самолёт. А в других странах почему-то так часто не падают...Видно в понедельник нас мама родила.
9 февраля, 13:47
Владимир Михайлович Дзювин
32300029
Почему в европе и в сша таких частых проблем не слышишь как у нас? в чем причина?
9 февраля, 14:17
pporsche-s
25300119
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