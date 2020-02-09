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У совершившего жесткую посадку самолета UTair были проблемы с шасси
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РИА Новости

У совершившего жесткую посадку самолета UTair были проблемы с шасси

14:10 09.02.2020 (обновлено: 14:25 09.02.2020)
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© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. У самолета авиакомпании "ЮТэйр" (UTair), совершившего жесткую посадку в аэропорту города Усинска Республики Коми, были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Ранее представитель экстренных служб Республики Коми сообщил РИА Новости, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, по предварительным данным, люди не пострадали.
"Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно", - сказали в Росавиации.
Там добавили, что степень повреждения воздушного судна уточняется. В ведомстве также подтвердили, что эксплуатантом самолета является авиакомпания "ЮТэйр", лайнер следовал рейсом Москва - Усинск. Инцидент произошел с лайнером Вoeing 737-500.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеРосавиацияЮТэйрМоскваУсинскПроисшествия
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