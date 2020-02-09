У совершившего жесткую посадку самолета UTair были проблемы с шасси

"Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно", - сказали в Росавиации.

Там добавили, что степень повреждения воздушного судна уточняется. В ведомстве также подтвердили, что эксплуатантом самолета является авиакомпания "ЮТэйр", лайнер следовал рейсом Москва - Усинск. Инцидент произошел с лайнером Вoeing 737-500.