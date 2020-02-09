СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Супруга американского дипломата, которая насмерть сбила молодого человека в Супруга американского дипломата, которая насмерть сбила молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, ранее сотрудничала с ЦРУ, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники в Лондоне и Вашингтоне.

Авария, жертвой которой стал 19-летний Гарри Данн, произошла 27 августа 2019 года. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже благодаря дипломатическому иммунитету она покинула Британию и вернулась на родину. США отклонили запрос Лондона об экстрадиции женщины. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что британское правительство разочаровано этим решением.

Как отмечает издание, британские власти знали о работе Сакулас в разведывательных органах США, но, когда женщина прибыла в Великобританию со своим супругом, также задействованным в этой сфере, она не была заявлена как агент. Один из источников в британском правительстве заявил изданию, что в Британии Сакулас "не работала", источник с американской стороны подтвердил эту информацию.