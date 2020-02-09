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СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
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РИА Новости

СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ

14:04 09.02.2020 (обновлено: 17:17 09.02.2020)
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© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Англии
Сотрудники полиции в Англии
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Англии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Супруга американского дипломата, которая насмерть сбила молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, ранее сотрудничала с ЦРУ, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники в Лондоне и Вашингтоне.
Авария, жертвой которой стал 19-летний Гарри Данн, произошла 27 августа 2019 года. Его мотоцикл столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже благодаря дипломатическому иммунитету она покинула Британию и вернулась на родину. США отклонили запрос Лондона об экстрадиции женщины. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что британское правительство разочаровано этим решением.
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Как отмечает издание, британские власти знали о работе Сакулас в разведывательных органах США, но, когда женщина прибыла в Великобританию со своим супругом, также задействованным в этой сфере, она не была заявлена как агент. Один из источников в британском правительстве заявил изданию, что в Британии Сакулас "не работала", источник с американской стороны подтвердил эту информацию.
Госдепартамент США отказался комментировать изданию эту тему, заявив только, что "водитель была супругой аккредитованного дипломата в Соединенном Королевстве". Адвокаты женщины также не ответили на запрос газеты.
Мексика
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Доминик РаабЦентральное разведывательное управлениеСШАВ мире
Популярные комментарии
Получается американцы просто плюнули в лицо всей английской дипломатии и мвд, а те просто сглотнули.
9 февраля, 17:46
Vitaliy Gerasimenko
14420100
"Бывших" агентов ЦРУ не бывает. Они на всю жизнь замазаны и всю жизнь вынуждены сотрудничать.
9 февраля, 16:37
СССергей Смирнов
2320101
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