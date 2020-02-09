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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-09T13:10+0300
https://ria.ru/20200209/1564454150.html
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/153147/40/1531474047_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_50ec5132c0063fad80b7018779e6ace1.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев

13:10 09.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 600 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 637 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 134 человека (женщин – 40, детей – 69), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 503 человека (женщин – 151, детей – 257)", - говорится в сообщении.
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8 февраля, 20:10
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Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,2 гектара территории, уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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