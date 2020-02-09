В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 600 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 637 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 134 человека (женщин – 40, детей – 69), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 503 человека (женщин – 151, детей – 257)", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,2 гектара территории, уничтожили 29 взрывоопасных предметов.