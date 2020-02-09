В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 637 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 134 человека (женщин – 40, детей – 69), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 503 человека (женщин – 151, детей – 257)", - говорится в сообщении.