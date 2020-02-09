В Южной Корее бездомные остались без еды из-за коронавируса

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Многие бесплатные столовые и ночлежки для бездомных или пожилых людей в трудной жизненной ситуации в Многие бесплатные столовые и ночлежки для бездомных или пожилых людей в трудной жизненной ситуации в Южной Корее закрылись из-за опасений распространения коронавируса , передает корреспондент РИА Новости.

Сеть бесплатных столовых для бездомных "Общенациональные бесплатные столовые "Ангел", у которой есть отделения по всей Южной Корее, временно закрыла свои столовые в Сеуле.

На стекле витрин всех ее отделений в столице одинаково висит большое объявление, что столовая временно закрывается из-за опасности распространения коронавируса.

"Уважаемые, из-за распространяющегося в последнее время коронавируса, в качестве предупредительной меры, наши бесплатные столовые временно закрываются. Несмотря на неудобство, мы просим вашего глубокого понимания. Если эпидемия вируса стихнет, мы вновь откроем столовую и постараемся предоставить вам теплую еду", - говорится в тексте объявления.

Как сообщало агентство Рёнхап, большая часть ночлежек для бездомных и 166 бесплатных столовых для пожилых людей в центральной провинции Кёнгидо закрылись с 3 февраля. Одна крупная бесплатная столовая в городе Сувон стала раздавать оставшимся без пропитания людям запечатанные пайки и обеды.

В некоторых районах Сеула бездомные люди вынуждены искать пропитание в других местах. "Большая часть этих пожилых людей не могут ездить далеко в другие районы за едой, к тому же в последние дни мороз, холодно. Здесь рядом больше негде получить еду. Разве что в круглосуточных магазинах отдадут какой-то просроченный товар, но это теперь незаконно, поэтому редко кто решается", - заявила корреспонденту РИА Новости одна из продавщиц на рынке Ёндынпхо, который находится рядом с одним из отделений "Общенациональных бесплатных столовых "Ангел".

Сам рынок Ёндынпхо также оказался непривычно пуст для вечера выходного дня. Кроме пары посетителей в масках, в торговых рядах можно было увидеть только самих продавцов.

Отразилась эпидемия коронавируса и на обычных гражданах Сеула. В магазинах и автобусах приматывают скотчем к дверям и поручням флаконы с антисептиком, большинство людей ходят в масках. Объявления о вспышке коронавируса транслируются даже на табло автобусных остановок. Жителей просят строго соблюдать правила гигиены и при наличии симптомов срочно обращаться по горячей линии или в ближайший общественный центр здравоохранения.

Южная Корея подтвердила уже 27 случаев заражения коронавирусом, три пациента выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 888 человек проходят проверку.