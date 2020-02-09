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В Южной Корее бездомные остались без еды из-за коронавируса
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РИА Новости

В Южной Корее бездомные остались без еды из-за коронавируса

13:06 09.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМеры безопасности по борьбе с коронавирусом в Южной Корее
Меры безопасности по борьбе с коронавирусом в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon
Меры безопасности по борьбе с коронавирусом в Южной Корее
СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Многие бесплатные столовые и ночлежки для бездомных или пожилых людей в трудной жизненной ситуации в Южной Корее закрылись из-за опасений распространения коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Сеть бесплатных столовых для бездомных "Общенациональные бесплатные столовые "Ангел", у которой есть отделения по всей Южной Корее, временно закрыла свои столовые в Сеуле.
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На стекле витрин всех ее отделений в столице одинаково висит большое объявление, что столовая временно закрывается из-за опасности распространения коронавируса.
"Уважаемые, из-за распространяющегося в последнее время коронавируса, в качестве предупредительной меры, наши бесплатные столовые временно закрываются. Несмотря на неудобство, мы просим вашего глубокого понимания. Если эпидемия вируса стихнет, мы вновь откроем столовую и постараемся предоставить вам теплую еду", - говорится в тексте объявления.
Как сообщало агентство Рёнхап, большая часть ночлежек для бездомных и 166 бесплатных столовых для пожилых людей в центральной провинции Кёнгидо закрылись с 3 февраля. Одна крупная бесплатная столовая в городе Сувон стала раздавать оставшимся без пропитания людям запечатанные пайки и обеды.
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В некоторых районах Сеула бездомные люди вынуждены искать пропитание в других местах. "Большая часть этих пожилых людей не могут ездить далеко в другие районы за едой, к тому же в последние дни мороз, холодно. Здесь рядом больше негде получить еду. Разве что в круглосуточных магазинах отдадут какой-то просроченный товар, но это теперь незаконно, поэтому редко кто решается", - заявила корреспонденту РИА Новости одна из продавщиц на рынке Ёндынпхо, который находится рядом с одним из отделений "Общенациональных бесплатных столовых "Ангел".
Сам рынок Ёндынпхо также оказался непривычно пуст для вечера выходного дня. Кроме пары посетителей в масках, в торговых рядах можно было увидеть только самих продавцов.
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Отразилась эпидемия коронавируса и на обычных гражданах Сеула. В магазинах и автобусах приматывают скотчем к дверям и поручням флаконы с антисептиком, большинство людей ходят в масках. Объявления о вспышке коронавируса транслируются даже на табло автобусных остановок. Жителей просят строго соблюдать правила гигиены и при наличии симптомов срочно обращаться по горячей линии или в ближайший общественный центр здравоохранения.
Южная Корея подтвердила уже 27 случаев заражения коронавирусом, три пациента выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 888 человек проходят проверку.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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102512
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяУханьВ мире
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