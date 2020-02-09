Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом

СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, их общее число достигло 27, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Новыми 26-м и 27-м зараженными стала семейная пара - 51-летний южнокореец и 37-летняя китаянка. С ноября 2019 года по 31 января 2020 года они посетили китайскую провинцию Гуандун. 9 февраля анализы подтвердили у них коронавирус. До этого заболевание нашли у матери мужчины, которая проживает вместе с сыном и невесткой. Она обратилась за проверкой в связи с наличием жара, кашля и других симптомов. Сейчас все трое находятся в карантине.

Как сообщила KCDC, уже три пациента выписаны из больницы. Таким образом, включая новые случаи заражения, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 888 человек проходят проверку.

Как сообщило министерство здравоохранения, уже в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь Южная Корея может проводить до трех тысяч анализов в день, но в первую очередь все еще будут проверять тех, кто был за границей или у кого явно проявляются соответствующие симптомы.