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В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
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РИА Новости

В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка

12:59 09.02.2020 (обновлено: 20:36 09.02.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Республике Крым и городу СевастополюВ салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
© Фото : СУСК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди обнаружено в автомобиле в Симферополе, рядом с машиной находилась мать без сознания, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной ... без сознания находилась женщина, как позже установит следствие - мать ребенка", - говорится в сообщении.
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Следователями предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Ближе к вечеру, когда женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.
"Вечером ее в бессознательном состоянии ... обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время она находится в больнице", - говорится в сообщении.
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В ходе осмотра места преступления следователями изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства.
"В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка", - отметили в пресс-службе.
Следствием будет дана правовая оценка обстановке в семье, воспитательному процессу, устанавливается взаимодействие семьи с соответствующими государственными и контролирующими службами, ответственными за обеспечение безопасности ребенка.
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Следственный комитет РФСимферопольПроисшествия
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