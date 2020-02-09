В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка

В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика

В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика

© Фото : СУСК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди обнаружено в автомобиле в Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди обнаружено в автомобиле в Симферополе , рядом с машиной находилась мать без сознания, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.

"В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной ... без сознания находилась женщина, как позже установит следствие - мать ребенка", - говорится в сообщении.

Следователями предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Ближе к вечеру, когда женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

"Вечером ее в бессознательном состоянии ... обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время она находится в больнице", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места преступления следователями изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства.

"В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка", - отметили в пресс-службе.