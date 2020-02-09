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Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
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РИА Новости

Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне

12:52 09.02.2020 (обновлено: 13:27 09.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва не получала от Варшавы каких-либо предложений помощи по открытию комплекса архивных документов о войне, вместе с тем Россия сможет справиться с этой задачей самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что Варшава поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне, так как это будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов. Польша также заявила, что готова оказать помощь в открытии комплекса.
Здание Министерства иностранных дел России
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"Торопливые заявления польской стороны свидетельствуют об ее желании воспользоваться "вновь открывающимися возможностями" в своих интересах. Предложений из Варшавы мы не получали. Да и, без сомнений, с этой работой мы справимся самостоятельно", - сказал Тяпкин.
Читайте полный текст интервью>>
36120021
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