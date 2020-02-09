Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что Варшава поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне, так как это будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов. Польша также заявила, что готова оказать помощь в открытии комплекса.
"Торопливые заявления польской стороны свидетельствуют об ее желании воспользоваться "вновь открывающимися возможностями" в своих интересах. Предложений из Варшавы мы не получали. Да и, без сомнений, с этой работой мы справимся самостоятельно", - сказал Тяпкин.