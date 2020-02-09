Олег Тяпкин: Россия готова далее помогать Германии по делу Хангошвили

В конце прошлого года отношения России и Германии были омрачены убийством в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине, ответ Москвы был симметричным. Вместе с тем российская сторона еще раз подтверждает, что готова и в дальнейшем оказывать немецкому следствию необходимое содействие, рассказал в интервью РИА Новости глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в преддверии Дня дипломатического работника

— Сейм Польши ранее принял резолюцию о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны. Как Москва отреагирует на это решение?

— Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны . Сознательное передергивание документально подтвержденных, вопреки польской трактовке, исторических фактов призвано с помощью антироссийской риторики перевести фокус внимания мировой общественности с неприглядной политики предвоенной Варшавы, включая ее сомнительную роль в разделе Чехословакии или позорные проявления антисемитизма.

Для нас подобные действия польских властей являются кощунством по отношению к памяти 600 тысяч советских воинов, погибших за освобождение Польши, благодаря которым страна сохранила свою государственность. Намерены и впредь на основе имеющихся архивных материалов указывать зарубежным фальсификаторам на аморальный и откровенно ангажированный характер их действий.

— Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что Польша поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне, так как это будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов. Есть ли информация о том, сколько документов будет рассекречено? Польша также заявила, что готова оказать помощь в открытии комплекса. Поступало ли уже соответствующее предложение от них Москве?

— Торопливые заявления польской стороны свидетельствуют об ее желании воспользоваться вновь открывающимися возможностями в своих интересах. Предложений из Варшавы мы не получали. Да и, без сомнений, с этой работой мы справимся самостоятельно.

— В сентябре прошлого года власти одного из районов Праги, на территории которого находится памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, решили перенести монумент в другое место или передать его частным владельцам. А чуть позже власти другого района города решили соорудить памятник власовцам. Будет ли Москва рассматривать установку такого памятника как нарушение решений Нюрнберга?

— Решение муниципальных властей района Прага-6 перенести находящийся в этой части чешской столицы памятник маршалу Советского Союза Коневу, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта в мае 1945 года освободили Прагу от нацистов, вызвало справедливое возмущение многих и в России, и в самой Чехии. Мы неоднократно давали жесткие оценки этой циничной и провокационной затее, которая, безусловно, противоречит положениям Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией от 26 августа 1993 года и не способствует улучшению атмосферы в двусторонних делах.

Не менее кощунственным выглядит намерение руководителя еще одного пражского района установить памятник возглавлявшему так называемую Русскую освободительную армию военному преступнику Андрею Власову, которого теперь там якобы готовы чествовать в качестве "героя-освободителя" Праги. В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле. Инициаторам хорошо известно, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

В соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в не имеющих срока давности совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также пособничество им. И относиться к этому можно только таким образом и никак иначе.

— В австрийской прессе отмечалось, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на IT-систему МИД Австрии. Обращалась ли австрийская сторона по этому вопросу к России? Готова ли Россия принять участие в расследовании этого инцидента?

— Уже набившие оскомину предположения об участии русских хакеров, появившиеся в австрийской прессе, ни разу — даже косвенно или намеком — не подтверждались австрийскими официальными лицами. Более того, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг неоднократно, отвечая на прямые вопросы СМИ и парламентариев, подчеркивал, что никаких конкретных обвиняемых или даже подозреваемых пока назвать не представляется возможным, несмотря на ведущиеся более месяца работы по борьбе с вредоносной программой. И это все есть в СМИ.

Тот факт, что броские, но непроверенные версии событий мгновенно завоевывают эфир, наверное, общая беда современной сфокусированной на сенсациях журналистики. Рассчитываем, что ответственный подход возобладает и мы реже будем вынуждены помечать штампом fake news публикации в СМИ.

— Ранее в МИД России подтвердили отправление ФРГ российской стороне запроса о правовой помощи в расследовании убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Сотрудничают ли государства сейчас по этой теме? На каком этапе находится работа?

— Хотел бы сразу отметить, что контакты между российскими и германскими спецслужбами в связи убийством в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили начали осуществляться задолго до направления Германией запросов об оказании правовой помощи по этому уголовному делу. Действия немецких партнеров по выдворению двух сотрудников нашего посольства под надуманным предлогом неудовлетворительного сотрудничества со стороны российских компетентных ведомств в прояснении обстоятельств произошедшего вызвали у нас глубокое сожаление и недоумение. На наш взгляд, ими был избран очень странный подход к взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

Тем не менее российская сторона готова и в дальнейшем оказывать немецкому следствию необходимое содействие. Президент России Владимир Путин об этом четко заявил 9 декабря 2019 года на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в нормандском формате. Призвали партнеров в Берлине вернуться в русло конструктивного взаимодействия в целях расследования этого преступления, а также в интересах совместной эффективной борьбы России и Германии против международного терроризма.

— В России пользуются популярностью немецкие автомобили. Нет ли у Германии планов открывать новое автопроизводство в России? Какие марки это будут? Где будут располагаться заводы?

— Я бы не хотел комментировать коммерческие планы российских и германских компаний. Думаю, что если будут достигнуты конкретные договоренности, то о них непременно будет объявлено ими самими. Однозначно могу сказать, что Россия заинтересована в локализации немецким бизнесом производств, и не только автомобилей, в нашей стране.

В этой связи с удовлетворением отмечаем высокую активность инвесторов из Германии на российском рынке. По опубликованным в конце 2019 года данным германского Центробанка, в 2018 году немцы вложили в нашу экономику 3,2 миллиарда евро. Это самые высокие показатели с 2008 года. В первом квартале 2019 года объем инвестиций превысил 1,7 миллиарда евро – +33% к показателям за аналогичный период предыдущего года.

Руководители ведущих концернов ФРГ говорили о заинтересованности в расширении присутствия своих фирм в России на состоявшейся 6 декабря 2019 года в Сочи ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Их стремление мы, безусловно, приветствуем и будем поддерживать.

— В России эксперты МИДа Германии в 2015 году отмечали спад числа изучающих немецкий: 1,5 миллиона человек против 2,3 миллиона человек в 2010 году. Изменилась ли ситуация сейчас? Как совместные проекты в области образования и культуры с ФРГ влияют на популярность немецкого языка среди российской молодежи?

— Немецкий традиционно входит в число наиболее популярных иностранных языков, изучаемых в российских средних и высших учебных заведениях. Интерес к нему обусловлен и тесными историческими связями России и Германии и, безусловно, богатством европейских немецкоязычных культур, а это ведь и Австрия, и значительная часть Швейцарии. Что касается озвученной вами отрицательной статистики, то, по всей видимости, она отражает глобальную тенденцию – молодые люди в России выбирают английский язык, чтобы быть конкурентоспособными в современном мире.