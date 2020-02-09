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2020-02-09T13:32+0300
https://ria.ru/20200209/1564453779.html
Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
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РИА Новости

Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки

12:51 09.02.2020 (обновлено: 13:32 09.02.2020)
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© Fotolia / Niko EndresХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Niko Endres
Хакер за компьютером. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Иран отразил "самую масштабную" кибератаку, целью которой было создание неполадок в работе интернета в стране, сейчас пошла "вторая волна", сообщил замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи.

"Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории", — написал чиновник в Twitter.

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В эфире телеканала IRINN в воскресенье он сообщил, что кибератака носила организованный характер, и назвал ее беспрецедентной.

"Эти атаки продолжаются, началась вторая волна. Надеемся, что у нас получится противодействовать ей тем же образом", — сказал Фатахи, говоря о кибератаке на коммуникационную инфраструктуру страны.

Иранские власти днем ранее сообщили о кибератаке, проведенной в субботу около полудня, что вызвало сбой в работе интернета ряда операторов, продолжавшийся около часа. В субботу кибератаку удалось отразить.
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Иран периодически подвергается кибератакам, о которых говорят власти, — последний раз о крупном нападении сообщали в декабре 2019 года, а министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми прежде указывал на миллионы нейтрализованных Ираном кибератак. В то же время "иранские хакеры" также обвиняются со стороны ряда стран в организации сбоев.
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