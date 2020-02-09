Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T13:27+0300
https://ria.ru/20200209/1564453561.html
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_161:0:2901:1541_1036x0_80_0_0_9b2eb867391721b08569526b170c4f57.jpg
РИА Новости

МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

12:44 09.02.2020 (обновлено: 13:27 09.02.2020)
1927
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, чествование бойцов Русской освободительной армии Андрея Власова, воевавшей на стороне гитлеровцев, как "героев-освободителей" Праги "выглядит кощунством".
Генерал Андрей Власов
19 ноября 2019, 08:00
Назло русским и коммунистам. В Праге может появиться памятник власовцам
"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
Он подчеркнул, что инициаторам хорошо известно, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
26 ноября 2019, 01:39
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.
Имя Андрея Власова в советские годы было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии Власов сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР 11 генералов РОА, в их числе Власов, были повешены в 1946 году.
Читайте полный текст интервью>>
Президент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ
8 декабря 2019, 01:25
Президент Чехии сомневается, что власовцы заслужили памятник в Праге
14411293
Обсудить 6
Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФПрагаВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская
Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
Здание Министерства иностранных дел России
Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
Хакер за компьютером
Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Здание Министерства иностранных дел
Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
Вид на Красноярск
В Красноярске установилась аномально теплая погода
Газораспределительная станция
Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Круизное судно Diamond Princess
СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния