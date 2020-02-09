МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, чествование бойцов Русской освободительной армии Андрея Власова, воевавшей на стороне гитлеровцев, как "героев-освободителей" Праги "выглядит кощунством".
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"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
Он подчеркнул, что инициаторам хорошо известно, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.
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Власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.
Имя Андрея Власова в советские годы было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии Власов сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР 11 генералов РОА, в их числе Власов, были повешены в 1946 году.
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