МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, чествование бойцов Русской освободительной армии Андрея Власова, воевавшей на стороне гитлеровцев, как "героев-освободителей" Праги "выглядит кощунством".

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.

Он подчеркнул, что инициаторам хорошо известно, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

Власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.