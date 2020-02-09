В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пушкинский районный суд Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

"Ольшевский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Срок меры - 13.03.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

По версии следствия, в 2018 году экс-ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 миллионов рублей Ольшевскому и Татьяне Глазуновой за то, чтобы в уголовном деле о растрате в СПбГАУ сохранить статус свидетеля. У Ефимова было 3 миллиона рублей, их он отдал сразу, еще не менее 13 миллионов рублей потерпевший взял в долг.

В июле уголовное дело в отношении Ефимова поступило в суд и было принято к производству, а в ноябре 2019 года Ефимов написал заявление, что его обманули. В декабре 2019 года Ефимов получил пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Гражданский иск СПбГАУ был удовлетворен судом на сумму более 28 миллионов рублей.

В СК РФ по Пушкинскому району выяснили, что Ольшевский не имел никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. По данным пресс-службы судов Петербурга, он был задержан 7 февраля и ему предъявлено обвинение, вину Ольшевский не признает.

"В суде Ольшевский пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Ольшевский просил у суда подписку, в случае необходимости, может и квартиру купить в Петербурге. Официально он не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога", - рассказали в пресс-службе судов города.