Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T12:31+0300
https://ria.ru/20200209/1564453122.html
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

12:31 09.02.2020
511
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
"Ольшевский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Срок меры - 13.03.2020", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Халил Арсланов
21 января, 16:44
Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве
По версии следствия, в 2018 году экс-ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов через третьих лиц передал не менее 16 миллионов рублей Ольшевскому и Татьяне Глазуновой за то, чтобы в уголовном деле о растрате в СПбГАУ сохранить статус свидетеля. У Ефимова было 3 миллиона рублей, их он отдал сразу, еще не менее 13 миллионов рублей потерпевший взял в долг.
В июле уголовное дело в отношении Ефимова поступило в суд и было принято к производству, а в ноябре 2019 года Ефимов написал заявление, что его обманули. В декабре 2019 года Ефимов получил пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Гражданский иск СПбГАУ был удовлетворен судом на сумму более 28 миллионов рублей.
Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж
17 декабря 2019, 15:24
Депутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве
В СК РФ по Пушкинскому району выяснили, что Ольшевский не имел никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. По данным пресс-службы судов Петербурга, он был задержан 7 февраля и ему предъявлено обвинение, вину Ольшевский не признает.
"В суде Ольшевский пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Ольшевский просил у суда подписку, в случае необходимости, может и квартиру купить в Петербурге. Официально он не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога", - рассказали в пресс-службе судов города.
Сейчас Пушкинский суд должен избрать меру пресечения Глазуновой, которая, по версии следствия, также участвовала в этом деле.
1110000
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Наталья Поклонская
Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
Кольцо Девы Марии в Перудже
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
Здание Министерства иностранных дел РФ
Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния