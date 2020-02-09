Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков

"Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас - оберегать эти ценности, как собственную жизнь", - отметила Назарбаева.