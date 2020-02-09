Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков

АЛМА-АТА, 9 фев – РИА Новости. Спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева призвала строго наказать провокаторов и мародеров, участвовавших в беспорядках на юге республики.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять и госпитализированы 50 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
"Провокаторы и мародеры - преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей. Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона", - приводит слова Назарбаевой пресс-служба сената.
Она выразила соболезнования родным и близким погибших во время беспорядков и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас - оберегать эти ценности, как собственную жизнь", - отметила Назарбаева.