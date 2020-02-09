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Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
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РИА Новости

Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России

12:05 09.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Принятая в Польше резолюция о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение и фальсификацию истории, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны. Сознательное передергивание документально подтвержденных, вопреки польской трактовке, исторических фактов призвано с помощью антироссийской риторики перевести фокус внимания мировой общественности с неприглядной политики предвоенной Варшавы, включая ее сомнительную роль в разделе Чехословакии или позорные проявления антисемитизма", - сказал Тяпкин.
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Сейм Польши (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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Вторая мировая война (1939-1945)МИД РФПольшаРоссияВ мире
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