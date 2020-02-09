Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России

"Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны. Сознательное передергивание документально подтвержденных, вопреки польской трактовке, исторических фактов призвано с помощью антироссийской риторики перевести фокус внимания мировой общественности с неприглядной политики предвоенной Варшавы, включая ее сомнительную роль в разделе Чехословакии или позорные проявления антисемитизма", - сказал Тяпкин.

Сейм Польши (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Ее авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".