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В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов
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РИА Новости

В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов

11:33 09.02.2020 (обновлено: 12:08 09.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" готово к прямым переговорам с правительством Афганистана после подписания соглашения с США, обсуждается идея введения временного перемирия в стране на период переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Как заявляли представители талибов, после подписания соглашения они будут готовы начать прямые инклюзивные межафганские переговоры с другими политическими силами, в том числе и правительством Афганистана", - сказал Кабулов.
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В МИД оценили идею мониторинга будущего соглашения США и талибов
По его словам, "возможность введения режима временного перемирия между движением талибов и правительством Исламской республики Афганистан на период переговоров действительно обсуждается". "Однако в каком виде соответствующая договоренность будет закреплена, пока неизвестно. Ясно только, что временное или постоянное прекращение огня или снижение насилия является предметом отдельных от США переговоров между самими афганцами", - подчеркнул дипломат.
Кабулов отметил, что опыт прекращения огня со стороны талибов летом 2018 года показал, что руководство движения "в целом контролирует ситуацию в своих рядах". "Конечно, нельзя исключать, что определенные радикально настроенные командиры и боевики движения не захотят присоединиться к перемирию при эвентуальном достижении договоренности между талибами и другими афганскими политическими силами, включая правительство. На этот случай сами договаривающиеся афганские стороны должны иметь свой план действий, заранее определенный за столом переговоров. Важно, чтобы реакция на подобную ситуацию была продуманной и не вылилась в очередной виток гражданской войны в Афганистане", - добавил он.
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Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
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Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>
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Залмай ХалилзадДональд ТрампЗамир КабуловМИД РФАфганистанТалибанСШАВ мире
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