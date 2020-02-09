Замир Кабулов: ООН должна помочь мирному процессу в Афганистане

США пока не информировали Россию, когда может состояться подписание соглашения с талибами. По информации Москвы, все упирается в несогласие сторон по режиму прекращения огня, который должен быть введен перед подписанием мирного соглашения. Параллельно обсуждается идея введения временного перемирия между талибами и властями Афганистана . Об этом, а также о том, как в Москве оценивают перспективы начала прямых переговоров между противоборствующими в Афганистане сторонами, рассказал в интервью РИА Новости накануне Дня дипломатического работника спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов

— Проинформировала ли американская сторона Россию, когда состоится подписание их соглашения с талибами? Согласно сообщениям из Катара, соглашение уже готово, осталось назвать только день, когда состоится церемония. С чем, на ваш взгляд, может быть связана задержка в объявлении даты? Насколько реалистичны прогнозы, что подписание может состояться до конца января? Обладает ли Россия, которая поддерживает контакты как с США, так и с талибами, информацией о том, какие могли остаться у двух сторон вопросы, по которым они не могут договориться?

— Пока информацией о сроках подписания соглашения между США и Движением талибов российская сторона не располагает. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. Однако, по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия относительно ряда положений обсуждаемого документа, а также условий для его подписания. Насколько нам известно, они связаны преимущественно с параметрами режима прекращения огня между американцами и талибами на период, предшествующий подписанию соглашения.

В этой связи должен подчеркнуть, что для России важным является то, что соглашение между США и движением "Талибан" должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире.

— Россия была приглашена ранее на церемонию подписания соглашения США и талибов в качестве наблюдателя. Идет ли речь о том, что будет создаваться многосторонний механизм для мониторинга соблюдения соглашения? Готова ли Россия к нему присоединиться? Согласны ли на это обе стороны – и США, и талибы?

— Официального приглашения от договаривающихся сторон на церемонию подписания соглашения Россия пока не получала. Судя по последним контактам, речь идет о том, чтобы мы, наряду с другими странами, выступили бы в качестве свидетеля подписания, а подобная функция не предполагает создания специального механизма мониторинга соблюдения соглашения.

Вместе с тем, чтобы выступить в качестве свидетеля, нам необходимо, по крайней мере, заблаговременно ознакомиться с текстом соглашения, которое будет подписываться. Пока переговаривающиеся стороны его нам не предоставили.

— Подписание соглашения с США открывает путь политическому процессу в Афганистане и возможности созвать прямые межафганские переговоры, насколько нынешнее правительство Афганистана и талибы к этому готовы? Будет ли параллельно с соглашением с США подписан какой-то документ о перемирии между правительством Афганистана и талибами? Планируется ли подключение ООН для содействия мирному процессу?

— Как заявляли представители талибов, после подписания соглашения они будут готовы начать прямые инклюзивные межафганские переговоры с другими политическими силами, в том числе и правительством Афганистана. Возможность введения режима временного перемирия между движением "Талибан" и правительством Исламской Республики Афганистан на период переговоров действительно обсуждается. Однако в каком виде соответствующая договоренность будет закреплена, пока неизвестно. Ясно только, что временное или постоянное прекращение огня или снижение насилия является предметом отдельных от США переговоров между самими афганцами.

Убеждены, что участие ООН в усилиях по содействию мирному процессу является необходимым. Универсальная международная организация, одной из основных целей которой является поддержание мира и безопасности, может и должна играть активную роль в вопросе межафганского урегулирования. Особенно востребованным будет подключение ООН к координации международной помощи Афганистану на этапе постконфликтного восстановления страны.

— Что будет с теми боевиками движения "Талибан", которые не согласятся присоединиться к перемирию? Может ли идти речь о совместных операциях умеренных представителей (политического крыла) и правительства Афганистана в борьбе с радикалами?

— Опыт прекращения огня со стороны талибов летом 2018 года показал, что руководство талибов в целом контролирует ситуацию в своих рядах. Конечно, нельзя исключать, что определенные радикально настроенные командиры и боевики движения не захотят присоединиться к перемирию при эвентуальном достижении договоренности между талибами и другими афганскими политическими силами, включая правительство. На этот случай сами договаривающиеся афганские стороны должны иметь свой план действий, заранее определенный за столом переговоров. Важно, чтобы реакция на подобную ситуацию была продуманной и не вылилась в очередной виток гражданской войны в Афганистане.

— Глава МИД Ирана пригласил Лаврова посетить Тегеран с визитом в этом году, когда он может состояться?

— Такое приглашение действительно имеется. Министр иностранных дел России Лавров его принял, о чем иранские коллеги уведомлены. В настоящий момент ведется всесторонняя подготовка поездки главы МИД России в Иран. В фокусе наших усилий ее наполнение субстантивом, проработка соответствующих документов. О сроках визита проинформируем дополнительно.

— Как в Москве оценивают заявления Трампа о готовности "помочь, если нужно" урегулированию ситуации вокруг Кашмира?

— Американский президент может делать какие угодно заявления. Однако полагаем, что такие предложения уместно высказывать только в случае обращения всех заинтересованных сторон, чего, насколько мы знаем, Индия не делала. Наоборот, она неоднократно выступала против какого-либо участия третьих сторон в этом вопросе.