Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T12:06+0300
https://ria.ru/20200209/1564389509.html
Замир Кабулов: ООН должна помочь мирному процессу в Афганистане
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387867_0:0:2685:1511_1036x0_80_0_0_a47217fd4782bf11074f588f3d5bb219.jpg
РИА Новости

Замир Кабулов: ООН должна помочь мирному процессу в Афганистане

12:00 09.02.2020 (обновлено: 12:06 09.02.2020)
25
© РИА Новости / Александр НатрускинСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
США пока не информировали Россию, когда может состояться подписание соглашения с талибами. По информации Москвы, все упирается в несогласие сторон по режиму прекращения огня, который должен быть введен перед подписанием мирного соглашения. Параллельно обсуждается идея введения временного перемирия между талибами и властями Афганистана. Об этом, а также о том, как в Москве оценивают перспективы начала прямых переговоров между противоборствующими в Афганистане сторонами, рассказал в интервью РИА Новости накануне Дня дипломатического работника спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.
— Проинформировала ли американская сторона Россию, когда состоится подписание их соглашения с талибами? Согласно сообщениям из Катара, соглашение уже готово, осталось назвать только день, когда состоится церемония. С чем, на ваш взгляд, может быть связана задержка в объявлении даты? Насколько реалистичны прогнозы, что подписание может состояться до конца января? Обладает ли Россия, которая поддерживает контакты как с США, так и с талибами, информацией о том, какие могли остаться у двух сторон вопросы, по которым они не могут договориться?
— Пока информацией о сроках подписания соглашения между США и Движением талибов российская сторона не располагает. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. Однако, по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия относительно ряда положений обсуждаемого документа, а также условий для его подписания. Насколько нам известно, они связаны преимущественно с параметрами режима прекращения огня между американцами и талибами на период, предшествующий подписанию соглашения.
В этой связи должен подчеркнуть, что для России важным является то, что соглашение между США и движением "Талибан" должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
27 января, 21:44
Зариф обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Афганистане
— Россия была приглашена ранее на церемонию подписания соглашения США и талибов в качестве наблюдателя. Идет ли речь о том, что будет создаваться многосторонний механизм для мониторинга соблюдения соглашения? Готова ли Россия к нему присоединиться? Согласны ли на это обе стороны – и США, и талибы?
— Официального приглашения от договаривающихся сторон на церемонию подписания соглашения Россия пока не получала. Судя по последним контактам, речь идет о том, чтобы мы, наряду с другими странами, выступили бы в качестве свидетеля подписания, а подобная функция не предполагает создания специального механизма мониторинга соблюдения соглашения.
Вместе с тем, чтобы выступить в качестве свидетеля, нам необходимо, по крайней мере, заблаговременно ознакомиться с текстом соглашения, которое будет подписываться. Пока переговаривающиеся стороны его нам не предоставили.
— Подписание соглашения с США открывает путь политическому процессу в Афганистане и возможности созвать прямые межафганские переговоры, насколько нынешнее правительство Афганистана и талибы к этому готовы? Будет ли параллельно с соглашением с США подписан какой-то документ о перемирии между правительством Афганистана и талибами? Планируется ли подключение ООН для содействия мирному процессу?
— Как заявляли представители талибов, после подписания соглашения они будут готовы начать прямые инклюзивные межафганские переговоры с другими политическими силами, в том числе и правительством Афганистана. Возможность введения режима временного перемирия между движением "Талибан" и правительством Исламской Республики Афганистан на период переговоров действительно обсуждается. Однако в каком виде соответствующая договоренность будет закреплена, пока неизвестно. Ясно только, что временное или постоянное прекращение огня или снижение насилия является предметом отдельных от США переговоров между самими афганцами.
Убеждены, что участие ООН в усилиях по содействию мирному процессу является необходимым. Универсальная международная организация, одной из основных целей которой является поддержание мира и безопасности, может и должна играть активную роль в вопросе межафганского урегулирования. Особенно востребованным будет подключение ООН к координации международной помощи Афганистану на этапе постконфликтного восстановления страны.
Президент США Дональд Трамп
5 февраля, 06:30
Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане
— Что будет с теми боевиками движения "Талибан", которые не согласятся присоединиться к перемирию? Может ли идти речь о совместных операциях умеренных представителей (политического крыла) и правительства Афганистана в борьбе с радикалами?
— Опыт прекращения огня со стороны талибов летом 2018 года показал, что руководство талибов в целом контролирует ситуацию в своих рядах. Конечно, нельзя исключать, что определенные радикально настроенные командиры и боевики движения не захотят присоединиться к перемирию при эвентуальном достижении договоренности между талибами и другими афганскими политическими силами, включая правительство. На этот случай сами договаривающиеся афганские стороны должны иметь свой план действий, заранее определенный за столом переговоров. Важно, чтобы реакция на подобную ситуацию была продуманной и не вылилась в очередной виток гражданской войны в Афганистане.
— Глава МИД Ирана пригласил Лаврова посетить Тегеран с визитом в этом году, когда он может состояться?
— Такое приглашение действительно имеется. Министр иностранных дел России Лавров его принял, о чем иранские коллеги уведомлены. В настоящий момент ведется всесторонняя подготовка поездки главы МИД России в Иран. В фокусе наших усилий ее наполнение субстантивом, проработка соответствующих документов. О сроках визита проинформируем дополнительно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
30 декабря 2019, 14:04
Лавров принял приглашение Зарифа посетить Тегеран в 2020 году
— Как в Москве оценивают заявления Трампа о готовности "помочь, если нужно" урегулированию ситуации вокруг Кашмира?
— Американский президент может делать какие угодно заявления. Однако полагаем, что такие предложения уместно высказывать только в случае обращения всех заинтересованных сторон, чего, насколько мы знаем, Индия не делала. Наоборот, она неоднократно выступала против какого-либо участия третьих сторон в этом вопросе.
Наша позиция неизменна и состоит в том, что все имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия, включая кашмирский вопрос, должны быть урегулированы на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.
000000
Обсудить 0
Замир КабуловАфганистанИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, 1916 год
В Москве прошла панихида по Колчаку по случаю 100-летия гибели
«Кто есть ху», загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан
Владимир Желтов: Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили идею мониторинга будущего соглашения США и талибов
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ООН должна участвовать в урегулировании в Афганистане, заявили в МИД
Акция протеста с требованием прекратить наступление Халифы Хафтара на Триполи, Ливия
Россия поддерживает с Суданом плотный диалог по ливийскому вопросу
Линии электропередачи
В Чечне восстановили электроснабжение
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни
США и талибы пока не договорились о параметрах режима прекращения огня
Генеральный консул России в Саппоро Марин Сергей Анатольевич
Россия и Япония пока не пришли к согласию по мирному договору
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов
Линии электропередач
В Дагестане около 65 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Девушки в защитных масках в Токио
ВВП Японии сократится из-за вспышки коронавируса, считают эксперты
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Судан заинтересован в развитии ВТС с Россией
Украинский военный
Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Как выбрать незамерзайку
Как выбрать незамерзайку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
11:48Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
11:43В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Лента новостейМолния