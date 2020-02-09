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2020-02-09T12:57+0300
https://ria.ru/20200209/1564451761.html
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
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РИА Новости

МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

11:25 09.02.2020 (обновлено: 12:57 09.02.2020)
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© Sputnik / Тимур БатыршинСгоревшее авто в селе Масанчи
Сгоревшее авто в селе Масанчи
© Sputnik / Тимур Батыршин
АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
"Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <...> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте", — сказал Калайчиди.
Полиция Казахстана
Вчера, 21:40
В массовых беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек
Информация об инциденте попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку, добавил он.
По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли десять и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
Вчера, 10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
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Массовые беспорядки в КазахстанеМВД КазахстанаЖамбылская областьКазахстанВ мире
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"Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт" Не ребята, массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал развал СССР.
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