МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
"Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <...> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте", — сказал Калайчиди.
Информация об инциденте попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку, добавил он.
По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли десять и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.