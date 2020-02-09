МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

"Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <...> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте", — сказал Калайчиди.