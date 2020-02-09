Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что польская элита живет не в настоящем, а в прошлом.
Аналогично, как отметил сенатор, считает и бывший президент Польши Лех Валенса, предложивший смотреть Варшаве в будущее. Экс-президент Польши, по мнению Пушкова, понимает, что компенсаций не будет ни от России, ни от Германии.
"Ложная повестка дня", — подытожил сенатор.
В конце января замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" Варшавы на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Экс-президент Польши Лех Валенса позднее усомнился в разумности претензий Яблонского. Он отметил, что нужно идти вперед, а России и Польше нужно налаживать диалог.