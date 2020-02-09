Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций

Не стареют душой репарации. Польша вновь напоминает России о себе Если уж кому Россия и должна, то это Польше. Много и всегда – желательно деньгами. Срок не вышел и не выйдет, ибо у военных репараций срока давности быть не может. Так считают в польском МИД.