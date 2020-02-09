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2020-02-09T11:23+0300
https://ria.ru/20200209/1564451661.html
Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций
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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Валенсы о требовании Польши репараций

11:23 09.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что польская элита живет не в настоящем, а в прошлом.
Аналогично, как отметил сенатор, считает и бывший президент Польши Лех Валенса, предложивший смотреть Варшаве в будущее. Экс-президент Польши, по мнению Пушкова, понимает, что компенсаций не будет ни от России, ни от Германии.
"Ложная повестка дня", — подытожил сенатор.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
В конце января замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном праве" Варшавы на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Экс-президент Польши Лех Валенса позднее усомнился в разумности претензий Яблонского. Он отметил, что нужно идти вперед, а России и Польше нужно налаживать диалог.
Варшава, Польша
2 февраля, 10:00Акценты
Не стареют душой репарации. Польша вновь напоминает России о себе Если уж кому Россия и должна, то это Польше. Много и всегда – желательно деньгами. Срок не вышел и не выйдет, ибо у военных репараций срока давности быть не может. Так считают в польском МИД.
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Вторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиАлексей ПушковПольшаЛех ВаленсаРоссияВ мире
Популярные комментарии
От мертвого осла уши - это все, на что они могут рассчитывать.
9 февраля, 11:44
Владимир Ф. Быченков
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Нада выплатить, а то они от нас не отстанут
9 февраля, 11:56
Путевой обходчик
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