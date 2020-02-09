В Чечне восстановили электроснабжение

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Чеченской Республике после отключений из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ

Вечером 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ветер до 25 метров в секунду) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях республики.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Грозного, Гудермеса, Аргуна и 58 населенных пунктов Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов (около 98 700 человек). Мощность отключенных потребителей составила 25,3 МВт.

"Девятого февраля в 03.55 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 февраля на подстанции 110 кВ "Самашки" действием защит отключились трансформаторы.