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В Чечне восстановили электроснабжение
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РИА Новости

В Чечне восстановили электроснабжение

11:19 09.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Чеченской Республике после отключений из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.
Вечером 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ветер до 25 метров в секунду) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях республики.
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Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Грозного, Гудермеса, Аргуна и 58 населенных пунктов Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов (около 98 700 человек). Мощность отключенных потребителей составила 25,3 МВт.
"Девятого февраля в 03.55 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь с 8 на 9 февраля на подстанции 110 кВ "Самашки" действием защит отключились трансформаторы.
Так, без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 76 200 человек). Мощность отключенных потребителей составила 18 МВт. Как отмечается в сообщении Минэнерго РФ, в 03.35 всем потребителям восстановили электроснабжение.
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Чеченская республикаМинистерство энергетики РФРоссияПроисшествия
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