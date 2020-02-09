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В МИД оценили идею мониторинга будущего соглашения США и талибов
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РИА Новости

В МИД оценили идею мониторинга будущего соглашения США и талибов

11:19 09.02.2020 (обновлено: 12:08 09.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Создавать специальный международный механизм мониторинга соблюдения будущего соглашения между США и радикальным движением "Талибан" не планируется, но ряд стран, в том числе Россия, могут быть приглашены в качестве свидетелей на церемонию его подписания, сказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Официального приглашения от договаривающихся сторон на церемонию подписания соглашения Россия пока не получала. Судя по последним контактам, речь идет о том, чтобы мы, наряду с другими странами, выступили бы в качестве свидетеля подписания, а подобная функция не предполагает создания специального механизма мониторинга соблюдения соглашения", - сказал Кабулов.
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По его словам, чтобы Россия могла выступить в качестве свидетеля подписания, "нам необходимо, по крайней мере, заблаговременно ознакомиться с текстом соглашения, которое будет подписываться".
"Пока переговаривающиеся стороны его нам не предоставили", - отметил Кабулов.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>
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Залмай ХалилзадДональд ТрампЗамир КабуловМИД РФАфганистанТалибанСШАВ мире
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