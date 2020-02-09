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США и талибы пока не договорились о параметрах режима прекращения огня
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РИА Новости

США и талибы пока не договорились о параметрах режима прекращения огня

11:11 09.02.2020 (обновлено: 12:11 09.02.2020)
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© REUTERS / Mustafa AndalebСилы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета в провинции Газни
© REUTERS / Mustafa Andaleb
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США и талибы пока не могут договориться о параметрах режима прекращения огня, который должен предшествовать подписанию мирного соглашения, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Пока информацией о сроках подписания соглашения между США и движением талибов российская сторона не располагает. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, однако, по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия относительно ряда положений обсуждаемого документа, а также условий для его подписания. Насколько нам известно, они связаны преимущественно с параметрами режима прекращения огня между американцами и талибами на период, предшествующий подписанию соглашения", - сказал Кабулов.
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Дипломат отметил, что для "России важным является то, что соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире".
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>
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Замир КабуловМИД РФАфганистанРоссияСШАВ мире
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