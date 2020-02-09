США и талибы пока не договорились о параметрах режима прекращения огня

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США и талибы пока не могут договориться о параметрах режима прекращения огня, который должен предшествовать подписанию мирного соглашения, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану , директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

"Пока информацией о сроках подписания соглашения между США и движением талибов российская сторона не располагает. Рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, однако, по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия относительно ряда положений обсуждаемого документа, а также условий для его подписания. Насколько нам известно, они связаны преимущественно с параметрами режима прекращения огня между американцами и талибами на период, предшествующий подписанию соглашения", - сказал Кабулов.

Дипломат отметил, что для "России важным является то, что соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире".

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.