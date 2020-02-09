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2020-02-09T11:08+0300
https://ria.ru/20200209/1564451155.html
В Дагестане около 65 тысяч человек остались без света из-за непогоды
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РИА Новости

В Дагестане около 65 тысяч человек остались без света из-за непогоды

11:08 09.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка 65 тысяч человек более чем в 100 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за плохой погоды, сообщает Минэнерго РФ.
Причинами массовых аварийных отключений в распределительных сетях стали снег и ветер до 25 метров в секунду.
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"Без электроснабжения остались бытовые потребители в 103 населенных пунктах республики (около 65000 человек). Мощность отключенных потребителей̆ – 43,6 МВт", - говорится в сообщении.
Температура воздуха в Дагестане составляет около минус 5 градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной̆ техники.
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Министерство энергетики РФРоссияДагестанПроисшествия
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