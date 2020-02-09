В Дагестане около 65 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Причинами массовых аварийных отключений в распределительных сетях стали снег и ветер до 25 метров в секунду.

На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в 103 населенных пунктах республики (около 65000 человек). Мощность отключенных потребителей̆ – 43,6 МВт", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Дагестане составляет около минус 5 градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 76 бригад в составе 304 человек и 79 единиц специальной̆ техники.