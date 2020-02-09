В Казахстане пять полицейских получили ранения во время беспорядков

АЛМА-АТА, 9 фев – РИА Новости. Пять сотрудников полиции получили ранения во время пресечения беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Пять сотрудников полиции получили ранения во время пресечения беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана , сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

"В числе получивших ранения — пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения", — сказал Калайчиди на брифинге в Нур-Султане.

Он отметил, что полицейские не применяли оружия, поскольку конфликт происходил в населенном пункте в ночное время.

Калайчиди также подтвердил появившуюся ранее информацию о десяти погибших во время беспорядков. Всего попали в больницы 43 человека, 39 из них еще проходят лечение.

Он сообщил, что, по уточненной информации, при пожарах в селах, где происходили беспорядки, пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По его словам, сотрудники полиции изъяли два охотничьих ружья, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.

"Мы примем все меры для того, чтобы виновные, прежде всего провокаторы, были установлены и предстали перед судом", — заключил замминистра.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование ведется по статьям об убийстве и организации и участии в массовых беспорядках.