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В Казахстане пять полицейских получили ранения во время беспорядков
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РИА Новости

В Казахстане пять полицейских получили ранения во время беспорядков

09:53 09.02.2020 (обновлено: 10:25 09.02.2020)
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 фев – РИА Новости. Пять сотрудников полиции получили ранения во время пресечения беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.
"В числе получивших ранения — пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения", — сказал Калайчиди на брифинге в Нур-Султане.
Он отметил, что полицейские не применяли оружия, поскольку конфликт происходил в населенном пункте в ночное время.
Калайчиди также подтвердил появившуюся ранее информацию о десяти погибших во время беспорядков. Всего попали в больницы 43 человека, 39 из них еще проходят лечение.
Полиция Казахстана
Вчера, 15:36
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Он сообщил, что, по уточненной информации, при пожарах в селах, где происходили беспорядки, пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По его словам, сотрудники полиции изъяли два охотничьих ружья, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.
"Мы примем все меры для того, чтобы виновные, прежде всего провокаторы, были установлены и предстали перед судом", — заключил замминистра.
Ранее сообщалось, что досудебное расследование ведется по статьям об убийстве и организации и участии в массовых беспорядках.
Погромы произошли в ночь на субботу. По данным властей, причиной стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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МВД КазахстанаЖамбылская областьКазахстанВ мире
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