Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
"Порядка 20 прилетов по поселку 6/7. Посёлок обесточен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили по поселку шесть мин калибром 82 миллиметра и 20 гранат.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек, там расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения