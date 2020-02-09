Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.
"Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за него произойти такая трагедия", — добавил он.
Накануне вооруженный военнослужащий на угнанном автомобиле начал расстреливать прохожих в районе торгового центра в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда. Затем он проник в ТЦ и взял в заложники 16 человек. После штурма здания силами спецназа злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его удалось ликвидировать.
По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.