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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T12:31+0300
https://ria.ru/20200209/1564448670.html
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444825_0:138:1477:969_1036x0_80_0_0_ecab6e27bee00e4e73abf94663359ab4.jpg
РИА Новости

Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде

08:29 09.02.2020 (обновлено: 12:31 09.02.2020)
92749
© AP PhotoПолиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
© AP Photo
БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.
"Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за него произойти такая трагедия", — добавил он.
Штурм ТЦ в Таиланде
00:17Стрельба в Таиланде
В Сети появилось видео штурма таиландского ТЦ после стрельбы
Накануне вооруженный военнослужащий на угнанном автомобиле начал расстреливать прохожих в районе торгового центра в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда. Затем он проник в ТЦ и взял в заложники 16 человек. После штурма здания силами спецназа злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его удалось ликвидировать.
По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.
Полиция Таиланда
Вчера, 18:49
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
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Стрельба в ТаиландеПрают Чан-ОчаТаиландВ мире
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