В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

"По уточненным данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника. Ранены 57 человек, из них 25 уже выписаны из больниц и вернулись домой", - заявил премьер.

"Двум раненым сделаны нейрохирургические операции, одному – серьезная операция на кишечнике, двоим – на ногах, у остальных были более легкие ранения", - добавил он, отметив, что один из пострадавших был ранен в печень и потерял много крови до того, как попал в больницу, ему была сделана операция.