В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

БАНГКОК, 9 фев – РИА Новости. Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
Пресс-конференция, проходившая в больнице Махарат города Накхонратчасима, транслировалась в прямом эфире всеми телеканалами Таиланда.
"По уточненным данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника. Ранены 57 человек, из них 25 уже выписаны из больниц и вернулись домой", - заявил премьер.
"Двум раненым сделаны нейрохирургические операции, одному – серьезная операция на кишечнике, двоим – на ногах, у остальных были более легкие ранения", - добавил он, отметив, что один из пострадавших был ранен в печень и потерял много крови до того, как попал в больницу, ему была сделана операция.
"У многих была значительная потеря крови, так что при оказании им помощи было использовано много донорской крови", - сказал Чан-Оча.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован.