Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до десяти, сообщает телеканал "Хабар 24".
Эти данные позднее подтвердил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди,
По данным телеканала, в субботу вечером в больнице скончался один из пострадавших, а в воскресенье стало известно о смерти еще одного человека.
"Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек", — говорится в сообщении телеканала.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу на юге Казахстана. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев говорил о восьми погибших и 40 раненых, почти 50 участников задержали. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов. Президент страны поручил создать правительственную комиссию во главе с замом премьера Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.