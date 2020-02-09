Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T10:42+0300
https://ria.ru/20200209/1564448471.html
Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_12c58937292b423a4114f8267549c71f.jpg
РИА Новости

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

07:57 09.02.2020 (обновлено: 10:42 09.02.2020)
31814
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до десяти, сообщает телеканал "Хабар 24".
Эти данные позднее подтвердил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди,
По данным телеканала, в субботу вечером в больнице скончался один из пострадавших, а в воскресенье стало известно о смерти еще одного человека.
"Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек", — говорится в сообщении телеканала.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу на юге Казахстана. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев говорил о восьми погибших и 40 раненых, почти 50 участников задержали. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов. Президент страны поручил создать правительственную комиссию во главе с замом премьера Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
07:00
Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков
181017471559
Обсудить 15
Массовые беспорядки в КазахстанеЖамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
В Казахстане национализм поддерживается на государственном уровне . Практически вычеркнута из истории роль России в становлении государственности Казахстана . А если и упоминается СССР и Россия , то только в негативном ключе . Так что , ,, казахстанские братья ,, , берите ложку побольше и лопайте сполна эту кашу ,которую Вы заварили , в своё время , в угоду местным националистам и заокеанским друзьям .
9 февраля, 09:30
kazak1213
5901005
Для интереса. А какая роль России в становлении государственности Казахстана?
9 февраля, 10:02
Тимур Камалдинов
9201228
Рекомендуем
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Актер Джеки Чан
Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю лекарства от коронавируса
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков
Остров Шпицберген
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Сгоревшее авто в селе Масанчи
МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния