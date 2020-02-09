Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Обстановка в Кордайском районе Касым-Жомарт Токаев . Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области , где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, стабилизировалась, сообщил президент Казахстана

Он заявил, что провокаторов, ответственных за эскалацию конфликта, привлекут к ответственности, а "сотрудников госорганов, допустивших трагедию, накажут", не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.

Токаев также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Позже телеканал "Хабар 24" сообщил, что число жертв увеличилось до десяти.

В результате поджогов повреждены более 30 домов. Почти 50 участников столкновений задержаны.