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Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков
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РИА Новости

Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

07:00 09.02.2020 (обновлено: 10:42 09.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 9 фев — РИА Новости. Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, стабилизировалась, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он заявил, что провокаторов, ответственных за эскалацию конфликта, привлекут к ответственности, а "сотрудников госорганов, допустивших трагедию, накажут", не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.
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Токаев также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.
По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Позже телеканал "Хабар 24" сообщил, что число жертв увеличилось до десяти.
В результате поджогов повреждены более 30 домов. Почти 50 участников столкновений задержаны.
По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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Массовые беспорядки в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Я очень рад. Давайте другие новости уже.
9 февраля, 08:23
Руслан Гайнуллин
930001
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