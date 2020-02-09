В центре Петербурга ликвидировали пожар в складском здании

Сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, дом 50, корпус 16 поступило в 22.13 мск. Горело складское одноэтажное здание размером 15 на 200 метров.

Как уточняет ведомство, пожаром было охвачено помещение, арендуемое ООО "Зенит", площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь также распространился на кровлю - там площадь возгорания составила 10 квадратных метров.