В центре Петербурга ликвидировали пожар в складском здании

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар на складе в центре Санкт-Петербурга ликвидирован, пострадавших нет, сообщает городское ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, дом 50, корпус 16 поступило в 22.13 мск. Горело складское одноэтажное здание размером 15 на 200 метров.
Как уточняет ведомство, пожаром было охвачено помещение, арендуемое ООО "Зенит", площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь также распространился на кровлю - там площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
"К ликвидации пожара привлечены от МЧС: 8 единиц техники и 38 человек личного состава. В 01.18 пожар ликвидирован... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.