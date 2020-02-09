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В центре Петербурга ликвидировали пожар в складском здании
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РИА Новости

В центре Петербурга ликвидировали пожар в складском здании

05:06 09.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар на складе в центре Санкт-Петербурга ликвидирован, пострадавших нет, сообщает городское ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, дом 50, корпус 16 поступило в 22.13 мск. Горело складское одноэтажное здание размером 15 на 200 метров.
Как уточняет ведомство, пожаром было охвачено помещение, арендуемое ООО "Зенит", площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь также распространился на кровлю - там площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
"К ликвидации пожара привлечены от МЧС: 8 единиц техники и 38 человек личного состава. В 01.18 пожар ликвидирован... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
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