Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты

"Возвратить билеты, как оказалось, вы не имеете возможности, так как "ждут денег от организаторов, и в кассах денег на возврат нет". Так что же это получается, господа? Промоутеры организовали концерты, потом их сами же отменили, а люди не могут обратно получить свои деньги? И, подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же, Наргиз!" — написала певица в инстаграме.