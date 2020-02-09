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Культура
2020-02-09T08:46+0300
https://ria.ru/20200209/1564447146.html
Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты
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РИА Новости

Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты

04:31 09.02.2020 (обновлено: 08:46 09.02.2020)
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© Фото : официальный сайт певицыНаргиз Закирова
Наргиз Закирова
© Фото : официальный сайт певицы
Наргиз Закирова . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Артистка потребовала вернуть деньги купившим билеты поклонникам.
По ее словам, на кассах, где люди приобретали билеты, отказываются делать возвраты. По мнению Наргиз, недоброжелатели пытаются выставить ее виноватой.

"Возвратить билеты, как оказалось, вы не имеете возможности, так как "ждут денег от организаторов, и в кассах денег на возврат нет". Так что же это получается, господа? Промоутеры организовали концерты, потом их сами же отменили, а люди не могут обратно получить свои деньги? И, подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же, Наргиз!" — написала певица в инстаграме.

Наргиз предположила, что существуют определенные люди, которые заинтересованы в ее "творческом и моральном уничтожении". Именно эти люди, считает артистка, спланировали эту ситуацию с отменой выступлений, а также "проплаченную травлю в соцсетях.
Певица Наргиз Закирова
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"Удивляться подобным выпадам я, собственно, перестала, хотя привыкнуть к подобному не смогу никогда. Единственная просьба к "организаторам": верните людям деньги!" — заключила она.
Ранее Наргиз прокомментировала обвинения в якобы ненависти к России, заявив, что сообщения о "русофобии" были "мерзкой и подлой ложью".
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Обсудить 33
КультураНаргиз (певица)МузыкаКраснодарРостов-на-ДонуРоссия
Популярные комментарии
Все правильно сделали. Надоела эта творческая узбекская интеллигенция зарабатывающая в России и ненавидящая её. Дети в США, как обычно. Пускай там и поёт.
9 февраля, 05:32
Эдик Камушкин
10721116
А на что она надеялась после того что наговорила!))
9 февраля, 06:01
патриот бывший
10011123
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