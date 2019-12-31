Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Певица Наргиз прокомментировала обвинения в русофобии. Как заявила артистка в инстаграме, сообщения о ее ненависти к России были "мерзкой и подлой ложью".
"Заявление о том, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю "рожами", является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!" — написала Наргиз.
Певица подчеркнула, что не собирается покидать страну, поскольку, по ее словам, здесь ее любят.
"А я люблю и всегда любила вас, за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей", — заключила Наргиз.
Ранее артистка рассказала, что ее дети живут в США и считают, что в России "медведи ходят по улице". Наргиз отметила, что не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует. Эти слова вызвали недоумение, в частности, у телеведущего "России 1" Евгения Попова. Он поинтересовался, зачем певица "трепет языком", если она "хорошо зарабатывает в России".