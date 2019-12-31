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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
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РИА Новости

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

00:14 31.12.2019
18834
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наргиз Закирова. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Певица Наргиз прокомментировала обвинения в русофобии. Как заявила артистка в инстаграме, сообщения о ее ненависти к России были "мерзкой и подлой ложью".
"Заявление о том, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю "рожами", является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!" — написала Наргиз.
Певица подчеркнула, что не собирается покидать страну, поскольку, по ее словам, здесь ее любят.
"А я люблю и всегда любила вас, за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей", — заключила Наргиз.
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6 декабря, 15:50Культура
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Ранее артистка рассказала, что ее дети живут в США и считают, что в России "медведи ходят по улице". Наргиз отметила, что не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует. Эти слова вызвали недоумение, в частности, у телеведущего "России 1" Евгения Попова. Он поинтересовался, зачем певица "трепет языком", если она "хорошо зарабатывает в России".
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Наргиз (певица)Шоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну вообще-то всё верно - если детки в Штатах, а ей самой здесь дискомфортно, то чемодан, вокзал, Омерига. Пусть на Брайтон-бич поёт для эмигрантов.
31 декабря, 00:21
Northern F0x
4200003
Я бы тоже своих детей отправил в Штаты-у нас уже нет государства и страны-есть территория с рабами и полезными ископаемыми.
31 декабря, 02:58
Library Sounds
12001221
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