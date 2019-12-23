"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Ранее артистка рассказала, что ее дети живут в США и считают, что в России "медведи ходят по улице". Наргиз отметила, что не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует.

"У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?" — возмутился Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Журналист отметил, что большинство эмигрантов рассказывают о прекрасной жизни за границей исключительно в надежде на одобрение бывших соотечественников, а жители Нью-Йорка сталкиваются преимущественно с теми же проблемами, что и москвичи.

"Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место. Сейчас туда водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в восьмидесятых", — рассказал он.