Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T21:35+0300
https://ria.ru/20191223/1562747619.html
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
https://cdn21.img.ria.ru/images/100217/24/1002172404_0:0:700:395_1036x0_80_0_0_d1450ea8b97ccb7fd993153a806bd537.jpg
РИА Новости

"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

21:25 23.12.2019 (обновлено: 21:35 23.12.2019)
61986
© Фото : официальный сайт певицыЗвезда второго сезона шоу "Голос" Наргиз Закирова
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
© Фото : официальный сайт певицы
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Ранее артистка рассказала, что ее дети живут в США и считают, что в России "медведи ходят по улице". Наргиз отметила, что не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует.

"У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?" — возмутился Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Журналист отметил, что большинство эмигрантов рассказывают о прекрасной жизни за границей исключительно в надежде на одобрение бывших соотечественников, а жители Нью-Йорка сталкиваются преимущественно с теми же проблемами, что и москвичи.
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
6 декабря, 15:50Культура
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
"Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место. Сейчас туда водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в восьмидесятых", — рассказал он.
Хорошо зарабатывая в России, певица может позволить себе не жить реальной, далекой от идеала американской жизнью, заключил Попов.
Актер Алексей Серебряков во время творческой встречи с создателями фильма Ван Гоги
3 марта, 08:42
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
10832210232248
Обсудить 41
Наргиз (певица)Шоу-бизнесЕвгений ПоповРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нелестные заявления Наргиз и ей подобных о стране, которая кормит их и их детей, выдает в них холопов, ищущих одобрительного взгляда их нового Хозяина, которому им так хочется угодить. К ним надо относиться соответствующим образом :)
23 декабря, 22:08
АКАлексей Калинцев
20531003
Какого рожна ей позволяют зарабатывать в России !? . Пусть а Америке и зарабатывает : на себя , и на " детишек " .
23 декабря, 22:06
Владимир Казаев
20511013
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Народный артист РФ Александр Домогаров
Путин наградил Домогарова Орденом Дружбы
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ
08:43Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
Лента новостейМолния