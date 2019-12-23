"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
"У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?" — возмутился Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Журналист отметил, что большинство эмигрантов рассказывают о прекрасной жизни за границей исключительно в надежде на одобрение бывших соотечественников, а жители Нью-Йорка сталкиваются преимущественно с теми же проблемами, что и москвичи.
"Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место. Сейчас туда водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в восьмидесятых", — рассказал он.
Хорошо зарабатывая в России, певица может позволить себе не жить реальной, далекой от идеала американской жизнью, заключил Попов.
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