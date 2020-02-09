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Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
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РИА Новости

Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае

04:08 09.02.2020 (обновлено: 11:20 09.02.2020)
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© Flickr / byeangelСамолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
© Flickr / byeangel
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов из-за снижения пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса. Об этом в интервью порталу Ura.ru заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что в Китае под угрозой увольнения находятся примерно сто пилотов из России, официальных комментариев по этому вопросу пока нет.

"В связи с коронавирусом перевозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по пять-десять пассажиров на больших самолетах", — рассказал Романов.

По словам специалиста, китайские авиакомпании набирали на работу высокопрофессиональных российских летчиков с хорошим знанием английского языка для обучения местных пилотов. Вероятно, россияне уже подготовили достаточное количество кадров.
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Романов предположил, что в случае увольнения большинство российских специалистов продолжат работать за рубежом, поскольку у них есть европейские и американские сертификаты.

"Люди будут искать другие авиакомпании, например, Японские авиалинии", — заключил он.

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек.
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На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаАлександр РомановАэрофлотПравительство РФКитайЕвропаРоссияСШАОбществоВ мире
Популярные комментарии
ни чего удивительного! При сокращении "штата" сотрудников, в первую очередь увольняются "гастарбайтеры"! Так будет в любой "не родной" стране
9 февраля, 06:44
тимм77 тимм77
9881203
Вернутся в Россию. Будут поднимать уровень российских пилотов. Но зряплата понизится.
9 февраля, 04:16
VPVassya Pupkind
402712120
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