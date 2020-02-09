В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

"По состоянию на полночь 8 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 37 198 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек находится в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.