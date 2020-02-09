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В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

03:30 09.02.2020 (обновлено: 03:40 09.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДобровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
© REUTERS / CNS Photo
Добровольцы в защитных костюмах дезинфицируют железнодорожную станцию в китайском городе Чанша
ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 34,5 тысячи заболевших и 722 умерших.
"По состоянию на полночь 8 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 37 198 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек находится в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.
Отдельно в Гонконге выявлено 26 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 17 человек (один из них выздоровел).
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Кроме того, зарегистрированы еще 28,9 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще более 188 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки выявлены 2656 новых случаев заражения, из больниц за сутки выписали 600 человек, скончались 89 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 87 человек.
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