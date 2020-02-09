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2020-02-09T07:13+0300
https://ria.ru/20200209/1564446808.html
Пушков оценил слова посла США об улучшении отношений с Россией
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РИА Новости

Пушков оценил слова посла США об улучшении отношений с Россией

03:21 09.02.2020 (обновлено: 07:13 09.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Желание нового посла США в Москве Джона Салливана улучшить отношения с Россией могло бы подкрепиться отказом от санкций в отношении "Северного потока-2", считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее в интервью телеканалу РБК Салливан сказал, что улучшение российско-американских отношений сейчас приоритетная задача его работы, одной из основных целей является обеспечение открытого и транспарентного диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Новый посол США в Москве Салливан назвал улучшение отношений с Россией своей приоритетной задачей... Для начала он мог бы предложить Вашингтону отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2". Это было бы хорошим тестом. Слова звучат дешево, если не подкреплены действиями", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с Россией по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Вчера, 12:22
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".
Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
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8160009
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Джон СалливанСеверный поток — 2Алексей ПушковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США под улучшением отношений, понимают сдачу Россией национальных интересов и выполнение требований США.
9 февраля, 04:41
Эдик Камушкин
1100001
Американскому послу нужно тоже сказать, что мы хотим улучшений. И при этом отобрать у него резиденцию.
9 февраля, 08:35
МСМаксим Солдусов
920001
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