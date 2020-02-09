Пушков оценил слова посла США об улучшении отношений с Россией

"Новый посол США в Москве Салливан назвал улучшение отношений с Россией своей приоритетной задачей... Для начала он мог бы предложить Вашингтону отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2". Это было бы хорошим тестом. Слова звучат дешево, если не подкреплены действиями", — написал Пушков на своей странице в Twitter.