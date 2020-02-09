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Россия рассчитывает на формализацию механизма делового совета с США
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РИА Новости

Россия рассчитывает на формализацию механизма делового совета с США

02:32 09.02.2020 (обновлено: 03:27 09.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на "определенную формализацию" механизма делового консультативного совета (ДКС) с США в этом году, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Усилия по формированию состава и повестки дня ДКС с обеих сторон продолжаются. Интерес к работе в новом формате демонстрируют как российские, так и американские бизнесмены. По сути, именно они - движущая сила процесса. Рассчитываем, что определенная формализация механизма произойдет уже в текущем году", - сказал он.
Дипломат напомнил, что идею формирования такого совета выдвинул президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
"Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп вновь достаточно подробно затрагивали тему экономсвязей в Осаке летом прошлого года. И, конечно, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров обсуждал ее в Белом доме как часть договоренностей президентов. Стоит отметить, что глава американского государства лично придает большое значение данному вопросу", - сказал Антонов.
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По его словам, в деловых кругах говорят о том, что востребованными темами для разговора на начальном этапе могли бы стать новые проекты в сфере химической и пищевой промышленности, цифровых технологий, создания медицинского оборудования и производства лекарственных средств.
"Это те области, которые не затронуты американскими санкциями. В то же время стоит отметить, что прямой диалог между бизнесом двух стран никогда не прекращался", - отметил посол.
В частности, он обратил внимание на многочисленные делегации американцев на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, ежегодные заседания Американо-Российского делового совета и другие форматы.
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"Рестрикции Вашингтона одинаково мешают предпринимательскому сообществу в каждой из стран. Однако деловики за счет своей прагматичности смогли подстроиться. Свидетельством тому является фиксируемый уже третий год подряд рост двусторонней торговли", - добавил Антонов.
По итогам 2019 года, по его словам, она превысила 28 миллиардов долларов - на полмиллиарда больше, чем годом ранее.
"Причем происходит это за счет увеличения закупок американских компаний в России. Кроме того, США по-прежнему в числе ведущих инвесторов в нашу страну", - сказал дипломат.
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