Россия рассчитывает на формализацию механизма делового совета с США

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на "определенную формализацию" механизма делового консультативного совета (ДКС) с США в этом году, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов

"Усилия по формированию состава и повестки дня ДКС с обеих сторон продолжаются. Интерес к работе в новом формате демонстрируют как российские, так и американские бизнесмены. По сути, именно они - движущая сила процесса. Рассчитываем, что определенная формализация механизма произойдет уже в текущем году", - сказал он.

Дипломат напомнил, что идею формирования такого совета выдвинул президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

"Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп вновь достаточно подробно затрагивали тему экономсвязей в Осаке летом прошлого года. И, конечно, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров обсуждал ее в Белом доме как часть договоренностей президентов. Стоит отметить, что глава американского государства лично придает большое значение данному вопросу", - сказал Антонов.

По его словам, в деловых кругах говорят о том, что востребованными темами для разговора на начальном этапе могли бы стать новые проекты в сфере химической и пищевой промышленности, цифровых технологий, создания медицинского оборудования и производства лекарственных средств.

"Это те области, которые не затронуты американскими санкциями. В то же время стоит отметить, что прямой диалог между бизнесом двух стран никогда не прекращался", - отметил посол.

В частности, он обратил внимание на многочисленные делегации американцев на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, ежегодные заседания Американо-Российского делового совета и другие форматы.

"Рестрикции Вашингтона одинаково мешают предпринимательскому сообществу в каждой из стран. Однако деловики за счет своей прагматичности смогли подстроиться. Свидетельством тому является фиксируемый уже третий год подряд рост двусторонней торговли", - добавил Антонов.

По итогам 2019 года, по его словам, она превысила 28 миллиардов долларов - на полмиллиарда больше, чем годом ранее.