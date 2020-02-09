В Колорадо студенты смогут получить степень по "каннабису"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Степень по "каннабису, биологии и химии" смогут в скором времени получить студенты Государственного университета Колорадо, где впервые в США стартует подобная программа, сообщает газета Denver Post.
Старт программы, на которую университет получил одобрение властей, назначен на осень.
"Это серьезная степень, отвечающая на все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса. Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука и будем учить студентов заниматься этой наукой", - заявил представитель университета Дэвид Лемпуль, профессор химии.
Студентам программы предстоит сосредоточиться во время учебы на двух аспектах – аналитической химии и органической продукции. Среди предметов, которые обучающиеся увидят в своем расписании, будут нейробиология, биохимия и генетика. Обучение будет также проходить в лабораторных условиях, однако студенты не смогут работать с психотропными компонентами.
Лемпуль заявил, что ждет большого потока желающих поступить на новую программу.
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