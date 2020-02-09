В Колорадо студенты смогут получить степень по "каннабису"

"Это серьезная степень, отвечающая на все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса. Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука и будем учить студентов заниматься этой наукой", - заявил представитель университета Дэвид Лемпуль, профессор химии.