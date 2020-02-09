Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Киев с воскресенья упрощает процедуру пересечения границы с Крымом детям от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Упрощенная процедура разрешает им самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID-карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее дети могли пересекать границу с Крымом исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

"Упрощенная процедура и возможность самостоятельно ездить на контролируемую украинским правительством территорию поможет максимально содействовать интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму. Это должно стать одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях", — рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Порядок пересечения

Кабинет министров Украины 4 июня 2015 года принял постановление, регулирующее порядок пересечения границы с Крымом.

Согласно постановлению, в Крым можно на автомобиле въехать через контрольно-пропускные пункты "Каланчак", "Чаплина", "Чонгар" Херсонской области . При этом украинское законодательство запрещает выезд из Крыма на территорию материковой части России

Для пересечения границы граждане Украины должны предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Для пересечения границы с полуостровом иностранцам и лицам без гражданства необходимо предъявить паспорт и специальные разрешения, выданные территориальным органом Государственной миграционной службы.

Специальное разрешение на пересечение границы с Крымом выдается в случае: проживания в указанных регионах близких родственников или членов семьи — иностранцев или лиц без гражданства; расположения там мест захоронения близких родственников или членов семьи; смерти близких родственников или членов семьи, проживавших в Крыму; наличия права собственности на объекты недвижимости, расположенные на полуострове; необходимости участия в обеспечении защиты национальных интересов Украины; необходимости осуществления дипломатических и консульских функций; осуществления регулярных поездок, связанных с трудовой деятельностью работников железных дорог.