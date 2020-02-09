Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Киев с воскресенья упрощает процедуру пересечения границы с Крымом детям от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Упрощенная процедура разрешает им самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID-карты) или загранпаспорта гражданина Украины и при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Ранее дети могли пересекать границу с Крымом исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.
"Упрощенная процедура и возможность самостоятельно ездить на контролируемую украинским правительством территорию поможет максимально содействовать интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму. Это должно стать одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях", — рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.
Порядок пересечения
Кабинет министров Украины 4 июня 2015 года принял постановление, регулирующее порядок пересечения границы с Крымом.
Согласно постановлению, в Крым можно на автомобиле въехать через контрольно-пропускные пункты "Каланчак", "Чаплина", "Чонгар" Херсонской области. При этом украинское законодательство запрещает выезд из Крыма на территорию материковой части России.
Для пересечения границы граждане Украины должны предъявить любой документ, удостоверяющий личность.
Для пересечения границы с полуостровом иностранцам и лицам без гражданства необходимо предъявить паспорт и специальные разрешения, выданные территориальным органом Государственной миграционной службы.
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Специальное разрешение на пересечение границы с Крымом выдается в случае: проживания в указанных регионах близких родственников или членов семьи — иностранцев или лиц без гражданства; расположения там мест захоронения близких родственников или членов семьи; смерти близких родственников или членов семьи, проживавших в Крыму; наличия права собственности на объекты недвижимости, расположенные на полуострове; необходимости участия в обеспечении защиты национальных интересов Украины; необходимости осуществления дипломатических и консульских функций; осуществления регулярных поездок, связанных с трудовой деятельностью работников железных дорог.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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