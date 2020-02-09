В Петербурге отслужат панихиду по Федору Достоевскому

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Панихиду по Панихиду по Федору Достоевскому отслужат в воскресенье, в 139 годовщину со дня смерти писателя, богослужение пройдет в соборе Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге

"Как храм открылся - в 1991 году, - вместе с музеем Достоевского мы установили добрую традицию: в дни рождения и кончины писателя после литургии совершать литию, а в 15 часов – панихиду. На нее приходят около 45 человек - сотрудники музея Достоевского и прихожане, которые знают и чтут творчество писателя", - рассказал РИА Новости ключарь собора Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Георгий Шмид.

Панихида по Достоевскому во Владимирском соборе проходит ежегодно.

"Этот храм имел особое значение для петербургского периода жизни Достоевского. В последние годы он жил рядом с ним в квартире на Кузнечном переулке, где сегодня располагается мемориальный музей. Федор Михайлович часто посещал Владимирскую церковь с детьми в воскресные и праздничные дни, здесь служил его духовник, который исповедовал и причастил писателя перед смертью", - отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Кроме Достоевского прихожанами храма были Николай Некрасов, Николай Римский-Корсаков, Александр Куприн, Лев Гумилев. Также во Владимирской церкви отпевали няню поэта Александра Пушкина Арину Родионовну.