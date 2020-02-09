В Петербурге отслужат панихиду по Федору Достоевскому

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Панихиду по Федору Достоевскому отслужат в воскресенье, в 139 годовщину со дня смерти писателя, богослужение пройдет в соборе Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге.
"Как храм открылся - в 1991 году, - вместе с музеем Достоевского мы установили добрую традицию: в дни рождения и кончины писателя после литургии совершать литию, а в 15 часов – панихиду. На нее приходят около 45 человек - сотрудники музея Достоевского и прихожане, которые знают и чтут творчество писателя", - рассказал РИА Новости ключарь собора Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Георгий Шмид.
Панихида по Достоевскому во Владимирском соборе проходит ежегодно.
"Этот храм имел особое значение для петербургского периода жизни Достоевского. В последние годы он жил рядом с ним в квартире на Кузнечном переулке, где сегодня располагается мемориальный музей. Федор Михайлович часто посещал Владимирскую церковь с детьми в воскресные и праздничные дни, здесь служил его духовник, который исповедовал и причастил писателя перед смертью", - отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.
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Кроме Достоевского прихожанами храма были Николай Некрасов, Николай Римский-Корсаков, Александр Куприн, Лев Гумилев. Также во Владимирской церкви отпевали няню поэта Александра Пушкина Арину Родионовну.
Владимирский собор освящен в 1783 году в честь Владимирской иконы Божией Матери. Среди архитекторов храма - Джакомо Кваренги, Франческо Растрелли, Франц Руск и, предположительно, Пьетро-Антонио Трезини. Храм закрыли в 1932 году, а в 1989 возвратили Церкви. С 2000 года он получил статус собора. В храме находится единственный сохранившийся иконостас, выполненный по рисунку Растрелли. Настоятелем Владимирского собора служит митрополит Владимир (Котляров), который с 1995 по 2014 годы возглавлял Санкт- Петербургскую епархию, а позже - митрополию.
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