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РИА Наука
2020-02-09T08:12+0300
https://ria.ru/20200209/1564418792.html
Типун на язык. Из-за чего во рту могут вырасти волосы
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РИА Новости

Типун на язык. Из-за чего во рту могут вырасти волосы

08:00 09.02.2020 (обновлено: 08:12 09.02.2020)
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© Depositphotos / minervastockЛечение у стоматолога
Лечение у стоматолога
© Depositphotos / minervastock
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. На днях итальянские медики рассказали о 25-летней пациентке, у которой на деснах и внутренней стороне щеки растут волосы. В этом винят гормоны. Подобные аномалии у человека редки, а у лабораторных животных возможны при смене корма. Что известно об этом феномене — в материале РИА Новости.

Щетина на небе

Люди столь же волосаты, как и шимпанзе. Только, в отличие от ближайших родственников, нам досталась почти бесцветная и не очень густая шерсть. Незаметные пушковые волосы у человека есть на ушах, щеках и подбородке. В период полового созревания гормоны андрогены могут трансформировать их в длинные жесткие волосы, имеющие цвет. Однако почему одна часть пушковых волосинок реагирует на гормоны, а другая нет, до сих пор неясно.
Иногда андрогены могут спровоцировать рост волос в совершенно неподходящих для этого местах. Так произошло с молодой итальянкой — первые щетинки появились у нее на небе еще десять лет назад. Тогда врачи их удалили и прописали гормональные препараты. У пациентки также диагностировали поликистоз яичников, который часто сопровождается избыточным количеством волос на теле и лице. Лечение помогло.
Однако шесть лет спустя девушка вновь обратилась к специалистам. Трехмесячный перерыв в приеме лекарств привел к появлению новых волос не только на небе, но также на деснах и внутренней стороне щек. Внешне эти волосинки напоминали маленькие реснички.
Прием у стоматолога
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На деснах итальянки выросли волосы
Врачи снова удалили аномальную растительность, но в этот раз взяли образцы тканей ротовой полости. Исследование показало, что внутри есть волосяной стержень, способный прорастать сквозь необычно уплощенные ткани десен. Ученые предполагают, что это врожденное свойство.
На ранних стадиях развития зародыша ткань, формирующая ротовую полость, происходит из того же слоя клеток, что и кожа. Известны случаи, когда железы, производящие кожное сало и содержащие волосяные луковицы, находили в полости рта у людей. Видимо, именно так произошло у пациентки, а гормональный дисбаланс заставил спящие волоски пробудиться. Ученые не исключают, что девушке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.

Неожиданная причина кашля

Случай итальянской пациентки не уникален. Волосяные луковицы во рту ранее фиксировались у нескольких мужчин. Последняя подобная история произошла в прошлом году в России. Тогда 46-летний москвич обратился к врачам Клинического института оториноларингологии имени Л. Свержевского с жалобами на странный кашель и охриплость голоса. Оказалось, что его состояние спровоцировано волосами, растущими в горле и трахее. После удаления волосяных фолликул и питающих их сосудов кашель и дискомфорт в горле исчезли.
По словам медиков, внутренняя щетина появилась из-за травмы шеи, перенесенной пациентом девять лет назад. Тогда хирурги фактически восстановили ему гортань и трахею. Кроме того, мужчина некоторое время ходил с трахеостомой — специальной трубкой, которая устанавливается через отверстие в горле. Впоследствии ее сняли, а отверстие закрыли лоскутом кожи. Однако на рубцах, образовавшихся после травмы, стали расти волосы. Они распространились на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос оказалась в трахее. Они раздражали слизистую и вызывали кашель.
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20 декабря 2019, 13:09
У москвича в горле выросли волосы
Похожее посттравматическое оволосение ученые несколько лет назад обнаружили у лабораторных мышей и хомяков, живущих в виварии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. У животных на верхней десне между зубами выросли пучки желтоватой шерсти.
Ученые предположили, что волосы появились из-за пародонтоза — глубокого поражения околозубной ткани. За несколько недель до внутреннего оволосения зверей перевели на новый корм, компоненты которого могли спровоцировать развитие заболевания. В результате между зубами образовались большие десневые карманы. Туда забивались кусочки пищи, слизистая травмировалась и воспалялась. Затем пошло ороговение и начала расти шерсть. Плотные волосяные щетки стали своего рода затычками широкого кармана десны.

Волосатый язык курильщика

В 2018 году у 55-летней американки на языке внезапно выросли черные волосы. Как оказалось, виноват был миноциклин — полусинтетический антибиотик, который женщине прописали от кожной инфекции.
Препарат хорошо помогал от гноящихся ран, но спровоцировал воспалительную реакцию на языке. Нитевидные сосочки, из которых состоит поверхность этого органа, увеличились в размерах до 18 миллиметров (в норме они не больше миллиметра) и стали коричнево-черными. Именно их медики и приняли первоначально за волосы.
После отмены миноциклина и назначения другого лекарства язык пациентки вернулся к нормальному состоянию.
По словам исследователей, это крайне редкое заболевание, известное как lingua villosa nigra, больше характерное для курильщиков и людей, которые плохо следят за гигиеной рта. Также оно возникает у любителей слишком агрессивных средств для полоскания. Как правило, отказ от вредных привычек хорошо лечит болезнь, но иногда приходится прибегать и к хирургическому вмешательству.
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РИА НаукаИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАНзубыЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукИталия
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