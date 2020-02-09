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Туризм
2020-02-09T18:06+0300
https://ria.ru/20200209/1564399338.html
Выяснилось, куда россияне едут на поезде зимой
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РИА Новости

Выяснилось, куда россияне едут на поезде зимой

17:50 09.02.2020 (обновлено: 18:06 09.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоезд Allegro. Архив
Поезд Allegro. Архив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий проанализировали все оформленные билеты на поезд с отправлением этой зимой (с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020) и определили самые популярные направления, сообщает Туту.ру.
Самыми востребованными внутренними направления этой зимы оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань с отправлением из Москвы. В Северную столицу было оформлено примерно 11 процентов всех билетов.
Поднялся в рейтинге маршрут Москва — Иваново, который прошлой зимой не входил в десятку.
Около 17 процентов международных железнодорожных документов были оформлены в Минск с отправлением из Москвы и Петербурга. Шесть процентов билетов приходится на маршрут Москва – Киев. На третьем месте по популярности поезд Санкт-Петербург – Хельсинки.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваИвановоМинскХельсинкиКиевСанкт-ПетербургКазань
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