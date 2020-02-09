Выяснилось, куда россияне едут на поезде зимой

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий проанализировали все оформленные билеты на поезд с отправлением этой зимой (с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020) и определили самые популярные направления, сообщает Туту.ру.

Самыми востребованными внутренними направления этой зимы оказались Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань с отправлением из Москвы. В Северную столицу было оформлено примерно 11 процентов всех билетов.

Поднялся в рейтинге маршрут Москва — Иваново, который прошлой зимой не входил в десятку.